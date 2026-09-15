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ОДК открыла в Москве центр по производству деталей для ПД-8 и ПД-14

ОДК открыла в Москве центр по производству деталей для ПД-8 и ПД-14 - 15.09.2026, ПРАЙМ

ОДК открыла в Москве центр по производству деталей для ПД-8 и ПД-14

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") открыла в Москве производственно-технологический центр по производству деталей для... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:04+0300

2026-09-15T14:04+0300

2026-09-15T14:04+0300

промышленность

россия

москва

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") открыла в Москве производственно-технологический центр по производству деталей для российских авиационных двигателей ПД-8 для "Суперджета" и ПД-14 для МС-21, сообщил "Ростех". "Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации "Ростех" открыла в Москве уникальный производственно-технологический центр. Один из крупнейших в столице, его площадь - более 10 тысяч квадратных метров. На этих мощностях организован выпуск деталей для авиадвигателей, в том числе ПД-8 для самолета "Суперджет" и ПД-14 для лайнера МС-21", - говорится в сообщении. Также на площадке открыт учебный центр, где будут готовить специалистов для авиаотрасли и предприятий Московского региона, отметили в госкорпорации. Парк современного оборудования насчитывает около 230 единиц и включает высокотехнологичные станки, которые позволяют выполнять все основные технологические операции. Здесь организовано производство серийных деталей для авиадвигателей ПД-14, ПД-8, АИ-222-25, силовых установок семейства ТВ7-117 и ВК-2500. Производственная площадка включает семь участков с оборудованием для выполнения токарной и фрезерной обработки деталей на станках с программным управлением, шлифовальных, сверлильных и слесарных работ. В девяти современных учебных лабораториях студенты будут осваивать методы расчета электрических цепей, контроль качества деталей, изучать работу гидравлических и пневматических систем, а также систем промышленной автоматизации, рассказали в "Ростехе". В церемонии открытия производственно-технологического центра "Рычаги и кронштейны" приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, замглавы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов и генеральный директор ОДК Александр Грачев. "Задача состоит в том, чтобы хорошие фундаментальные теоретические знания, которые дают наши лучшие технические университеты, "соединить" с получением самых передовых навыков и со знакомством с самым передовым производством. Появление такого центра сегодня в Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха как раз в полной мере содействует решению этой задачи", – сказал Фальков, его слова приводятся в пресс-релизе. Он также отметил, что системная работа в этом направлении на протяжении последних лет ведется с "Ростехом" и предприятиями, входящими в контур госкорпорации. "Сегодня колоссальные силы и средства задействованы для выполнения программ в сфере самолетостроения. Мы строим и модернизируем цеха, закупаем оборудование, развиваем кооперацию. И, самое главное, готовим людей, которые будут работать на этих производствах. Ежегодно на базе нового учебного центра в Москве более 750 студентов колледжей смогут пройти подготовку. Из этих стен они выйдут высококвалифицированными специалистами, которые внесут свой вклад в создание серийных двигателей для новых российских самолетов", - отметил Чемезов. Грачев в свою очередь подчеркнул, что успешная реализация высокотехнологичного продукта возможна только при наличии первоклассных специалистов и передового оборудования. По его словам, новый производственно-технологический центр отвечает этим условиям и дает молодым специалистам возможность в полной мере реализовать свой потенциал.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, москва, сергей чемезов, ростех