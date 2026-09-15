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Олланд допустил возобновление протестов "желтых жилетов" во Франции

Олланд допустил возобновление протестов "желтых жилетов" во Франции - 15.09.2026, ПРАЙМ

Олланд допустил возобновление протестов "желтых жилетов" во Франции

Протестное движение, аналогичное "желтым жилетам", может возобновиться во Франции из-за недовольства ценами на топливо, считает экс-президент республики... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:40+0300

2026-09-15T13:40+0300

2026-09-15T13:40+0300

франция

иран

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 сен - ПРАЙМ. Протестное движение, аналогичное "желтым жилетам", может возобновиться во Франции из-за недовольства ценами на топливо, считает экс-президент республики (2012-2017) Франсуа Олланд. "Этот риск есть. Когда французы месяцами проживают деликатную и сложную ситуацию с такими ценами на топливо, о которых говорят, что они снизятся, однако они продолжают расти", - прокомментировал Олланд возможность возобновления протестного движения в эфире радиостанции RTL. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. На фоне роста цен на топливо кандидат в президенты Франции от Коммунистической партии Фабьен Руссель призвал к повторению акций "желтых жилетов". Вместе с этим в соцсетях начала распространяться информация о возможной манифестации 17 октября. Позднее телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что французские спецслужбы усилили бдительность после призывов к возобновлению протестов "желтых жилетов". Движение "желтых жилетов" во Франции возникло в ноябре 2018 года. Первоначальной причиной их манифестаций стало намерение президента Эммануэля Макрона повысить налог на топливо и цены на бензин. Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Позднее к требованиям протестующих прибавился широкий круг социальных и экономических вопросов.

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франция, иран, эммануэль макрон