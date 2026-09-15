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Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отдых осенью - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отдых осенью
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отдых осенью - 15.09.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отдых осенью
Россияне планируют потратить на отдых осенью в среднем 56,5 тысячи рублей на человека, рассказали РИА Новости в компаниях "Авито Работа" и "Авито Путешествия". | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:52+0300
2026-09-15T16:52+0300
бизнес
туризм
санкт-петербург
ленинградская область
карелия
авито работа
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на отдых осенью в среднем 56,5 тысячи рублей на человека, рассказали РИА Новости в компаниях "Авито Работа" и "Авито Путешествия". Согласно исследованию, в котором приняло участие более 7 тысяч россиян, 42% работающих россиян планируют поехать отдыхать этой осенью или рассматривают варианты поездки. "На всю осеннюю поездку россияне в среднем планируют потратить 56 540 рублей на человека. При этом 22% респондентов закладывают до 20 000 рублей, еще 23% - от 20 001 до 40 000 рублей. Бюджет от 40 001 до 70 000 рублей планируют выделить 20% опрошенных, от 70 001 до 100 000 рублей - 14%", - сказано в исследовании. Среди тех, кто планирует путешествие этой осенью, 37% выбирают отдых на природе, 29% - экскурсионные и культурные поездки. Пляжный отдых предпочитают 24% опрошенных, столько же планируют провести время в санаториях, домах отдыха или оздоровительных турах. Кроме того, культурно-событийный отдых интересен 16% респондентов, экологические маршруты и треккинг — 10%, гастрономический и винный туризм — 10%, активный спорт — 9%, горнолыжные курорты — 5%. При этом в исследовании отмечается, что формат отдыха заметно меняется от поколения к поколению. Молодежь 18–24 лет чаще выбирает активные и событийные форматы, у старшего поколения, в свою очередь, в приоритете спокойный восстановительный отдых — санатории и оздоровительные туры. Самыми привлекательными направлениями для осенних поездок стали Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Карелия. В числе других популярных вариантов - Москва и Московская область, Казань, Калининградская область, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Камчатка, Бурятия и Иркутская область — Байкал, Сахалин и Мурманская область. "Чаще всего россияне закладывают на осенние поездки четыре–семь дней (38%). Еще 28% планируют поездку на 8–14 дней, 18% — до трех дней, 8% — на 15–21 день, 4% — более чем на 21 день. В среднем респонденты планируют провести в осеннем путешествии восемь дней", - заключили аналитики.
санкт-петербург
ленинградская область
карелия
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, туризм, санкт-петербург, ленинградская область, карелия, авито работа
Бизнес, Туризм, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Карелия, Авито Работа
16:52 15.09.2026
 
Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на отдых осенью

"Авито Работа": россияне планируют потратить на отдых осенью 56,5 тысячи рублей

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на отдых осенью в среднем 56,5 тысячи рублей на человека, рассказали РИА Новости в компаниях "Авито Работа" и "Авито Путешествия".
Согласно исследованию, в котором приняло участие более 7 тысяч россиян, 42% работающих россиян планируют поехать отдыхать этой осенью или рассматривают варианты поездки.
"На всю осеннюю поездку россияне в среднем планируют потратить 56 540 рублей на человека. При этом 22% респондентов закладывают до 20 000 рублей, еще 23% - от 20 001 до 40 000 рублей. Бюджет от 40 001 до 70 000 рублей планируют выделить 20% опрошенных, от 70 001 до 100 000 рублей - 14%", - сказано в исследовании.
Среди тех, кто планирует путешествие этой осенью, 37% выбирают отдых на природе, 29% - экскурсионные и культурные поездки. Пляжный отдых предпочитают 24% опрошенных, столько же планируют провести время в санаториях, домах отдыха или оздоровительных турах.
Кроме того, культурно-событийный отдых интересен 16% респондентов, экологические маршруты и треккинг — 10%, гастрономический и винный туризм — 10%, активный спорт — 9%, горнолыжные курорты — 5%.
При этом в исследовании отмечается, что формат отдыха заметно меняется от поколения к поколению. Молодежь 18–24 лет чаще выбирает активные и событийные форматы, у старшего поколения, в свою очередь, в приоритете спокойный восстановительный отдых — санатории и оздоровительные туры.
Самыми привлекательными направлениями для осенних поездок стали Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Карелия.
В числе других популярных вариантов - Москва и Московская область, Казань, Калининградская область, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Камчатка, Бурятия и Иркутская область — Байкал, Сахалин и Мурманская область.
"Чаще всего россияне закладывают на осенние поездки четыре–семь дней (38%). Еще 28% планируют поездку на 8–14 дней, 18% — до трех дней, 8% — на 15–21 день, 4% — более чем на 21 день. В среднем респонденты планируют провести в осеннем путешествии восемь дней", - заключили аналитики.
 
БизнесТуризмСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьКарелияАвито Работа
 
 
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