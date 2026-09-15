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Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов

Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов - 15.09.2026, ПРАЙМ

Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов

Южная Осетия сейчас нуждается в развитии сельскохозяйственной и туристической отраслей, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T22:36+0300

2026-09-15T22:36+0300

2026-09-15T22:41+0300

сельское хозяйство

бизнес

южная осетия

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия сейчас нуждается в развитии сельскохозяйственной и туристической отраслей, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов. По его словам, раньше Южная Осетия обеспечивала сельхозпродукцией и себя, и другие регионы. Однако сегодня даже в Цхинвале не просто найти местные сыры, мясо или молочную продукцию. "Сейчас нам надо создавать сельскохозяйственное производство и туризм", - сказал Камболов в ходе заседания в Цхинвале, посвященного социальным и экономическим проблемам республики. Для развития сельскохозяйственной отрасли местным фермерам необходимо нарастить производство, а также переработку и постоянный сбыт. "С этим напрямую связано и развитие туризма", - отметил Камболов. Касаясь темы туризма, он упомянул горные ландшафты Южной Осетии, благоприятный климат, вместе с этим - нехватку номерных фондов и недостаточный уровень обслуживания.

южная осетия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, бизнес, южная осетия