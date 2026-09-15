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Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов
Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов - 15.09.2026, ПРАЙМ
Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов
Южная Осетия сейчас нуждается в развитии сельскохозяйственной и туристической отраслей, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:36+0300
2026-09-15T22:41+0300
сельское хозяйство
бизнес
южная осетия
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия сейчас нуждается в развитии сельскохозяйственной и туристической отраслей, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов. По его словам, раньше Южная Осетия обеспечивала сельхозпродукцией и себя, и другие регионы. Однако сегодня даже в Цхинвале не просто найти местные сыры, мясо или молочную продукцию. "Сейчас нам надо создавать сельскохозяйственное производство и туризм", - сказал Камболов в ходе заседания в Цхинвале, посвященного социальным и экономическим проблемам республики. Для развития сельскохозяйственной отрасли местным фермерам необходимо нарастить производство, а также переработку и постоянный сбыт. "С этим напрямую связано и развитие туризма", - отметил Камболов. Касаясь темы туризма, он упомянул горные ландшафты Южной Осетии, благоприятный климат, вместе с этим - нехватку номерных фондов и недостаточный уровень обслуживания.
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40
192
40
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сельское хозяйство, бизнес, южная осетия
Сельское хозяйство, Бизнес, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
22:36 15.09.2026 (обновлено: 22:41 15.09.2026)
 
Южная Осетия нуждается в развитии сельхозотрасли и туризма, заявил Камболов

Камболов: Южная Осетия нуждается в развитии туризма и сельского хозяйства

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия сейчас нуждается в развитии сельскохозяйственной и туристической отраслей, заявил временно исполняющий обязанности президента республики Марат Камболов.
По его словам, раньше Южная Осетия обеспечивала сельхозпродукцией и себя, и другие регионы. Однако сегодня даже в Цхинвале не просто найти местные сыры, мясо или молочную продукцию.
"Сейчас нам надо создавать сельскохозяйственное производство и туризм", - сказал Камболов в ходе заседания в Цхинвале, посвященного социальным и экономическим проблемам республики.
Для развития сельскохозяйственной отрасли местным фермерам необходимо нарастить производство, а также переработку и постоянный сбыт.
"С этим напрямую связано и развитие туризма", - отметил Камболов.
Касаясь темы туризма, он упомянул горные ландшафты Южной Осетии, благоприятный климат, вместе с этим - нехватку номерных фондов и недостаточный уровень обслуживания.
 
Сельское хозяйствоБизнесЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
 
 
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