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Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе сократились - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе сократились
Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе сократились - 15.09.2026, ПРАЙМ
Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе сократились
Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе незначительно сократились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:32+0300
2026-09-15T18:32+0300
финансы
банки
россия
банк россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе незначительно сократились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В августе, по оперативным данным, остатки на рублевых счетах и депозитах населения незначительно сократились", - говорится там. Отмечается, что прирост средств населения на рублевых депозитах в июле замедлился до 0,3 с 0,6% в июне. Росли остатки на счетах, тогда как в срочном сегменте наблюдался отток средств. В структуре срочного сегмента снижались остатки на наиболее коротких срочных депозитах, а приток на депозиты сроком три-шесть месяцев ослаб, уточняет ЦБ. "В результате годовой рост рублевых средств населения в июле замедлился до 9,9 с 10,9% в предыдущем месяце. Валютные средства населения продолжили в июле сокращаться: -1,5% после -3,1% в июне", - уточняет регулятор. При этом в июле средневзвешенные ставки по рублевым депозитам снизились: по краткосрочным – до 13,1 с 13,2% годовых, по долгосрочным – до 10,6 с 10,9%. "Наиболее заметно, почти на 0,7 процентного пункта, снизились ставки по депозитам на один-три месяца. Изменение долгосрочных депозитных ставок было связано со структурой оборотов средств вкладчиков. В августе, по оперативным данным, депозитные ставки несколько возросли", - заключается в материалах.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
18:32 15.09.2026
 
Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе сократились

ЦБ: остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе незначительно сократились

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Остатки на рублевых счетах и депозитах россиян в августе незначительно сократились, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"В августе, по оперативным данным, остатки на рублевых счетах и депозитах населения незначительно сократились", - говорится там.
Отмечается, что прирост средств населения на рублевых депозитах в июле замедлился до 0,3 с 0,6% в июне. Росли остатки на счетах, тогда как в срочном сегменте наблюдался отток средств. В структуре срочного сегмента снижались остатки на наиболее коротких срочных депозитах, а приток на депозиты сроком три-шесть месяцев ослаб, уточняет ЦБ.
"В результате годовой рост рублевых средств населения в июле замедлился до 9,9 с 10,9% в предыдущем месяце. Валютные средства населения продолжили в июле сокращаться: -1,5% после -3,1% в июне", - уточняет регулятор.
При этом в июле средневзвешенные ставки по рублевым депозитам снизились: по краткосрочным – до 13,1 с 13,2% годовых, по долгосрочным – до 10,6 с 10,9%.
"Наиболее заметно, почти на 0,7 процентного пункта, снизились ставки по депозитам на один-три месяца. Изменение долгосрочных депозитных ставок было связано со структурой оборотов средств вкладчиков. В августе, по оперативным данным, депозитные ставки несколько возросли", - заключается в материалах.
 
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