https://1prime.ru/20260915/ozon-873317728.html

Ozon запустил "детский режим"

Ozon запустил "детский режим" - 15.09.2026, ПРАЙМ

Ozon запустил "детский режим"

Ozon запустил "детский режим", теперь несовершеннолетние пользователи не будут сталкиваться с товарами 18+, а также смогут сообщать родителям о желании купить... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:45+0300

2026-09-15T15:45+0300

2026-09-15T15:45+0300

бизнес

ozon

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ozon запустил "детский режим", теперь несовершеннолетние пользователи не будут сталкиваться с товарами 18+, а также смогут сообщать родителям о желании купить понравившийся товар, добавив его в семейную корзину, сообщила пресс-служба маркетплейса. "Ozon представляет новый режим "Лайкзон" - отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и понятным интерфейсом для молодой аудитории. Особое внимание уделено безопасности. Поэтому в режиме не доступны товары категории 18+ и некоторые другие категории", - говорится в сообщении. Кроме того, появляется функция "купи мне". С ее помощью дети смогут добавить понравившийся товар в семейную корзину и сообщить о нем родителям. Привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. "Уже сегодня миллионы юных пользователей ищут товары на Ozon. Это поколение, которое задает тренды, через несколько лет их мнение будет определять то, как миллионы людей будут делать покупки", - прокомментировала директор торговой площадки Ozon Ксения Тихонова. Отмечается, что режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта, включить и выключить его можно в профиле вне зависимости от того авторизован ли пользователь или нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon