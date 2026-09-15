Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon запустил "детский режим" - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/ozon-873317728.html
Ozon запустил "детский режим"
Ozon запустил "детский режим" - 15.09.2026, ПРАЙМ
Ozon запустил "детский режим"
Ozon запустил "детский режим", теперь несовершеннолетние пользователи не будут сталкиваться с товарами 18+, а также смогут сообщать родителям о желании купить... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:45+0300
2026-09-15T15:45+0300
бизнес
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873317728.jpg?1789476332
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ozon запустил "детский режим", теперь несовершеннолетние пользователи не будут сталкиваться с товарами 18+, а также смогут сообщать родителям о желании купить понравившийся товар, добавив его в семейную корзину, сообщила пресс-служба маркетплейса. "Ozon представляет новый режим "Лайкзон" - отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и понятным интерфейсом для молодой аудитории. Особое внимание уделено безопасности. Поэтому в режиме не доступны товары категории 18+ и некоторые другие категории", - говорится в сообщении. Кроме того, появляется функция "купи мне". С ее помощью дети смогут добавить понравившийся товар в семейную корзину и сообщить о нем родителям. Привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. "Уже сегодня миллионы юных пользователей ищут товары на Ozon. Это поколение, которое задает тренды, через несколько лет их мнение будет определять то, как миллионы людей будут делать покупки", - прокомментировала директор торговой площадки Ozon Ксения Тихонова. Отмечается, что режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта, включить и выключить его можно в профиле вне зависимости от того авторизован ли пользователь или нет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ozon
Бизнес, Ozon
15:45 15.09.2026
 
Ozon запустил "детский режим"

Ozon запустил "детский режим"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Ozon запустил "детский режим", теперь несовершеннолетние пользователи не будут сталкиваться с товарами 18+, а также смогут сообщать родителям о желании купить понравившийся товар, добавив его в семейную корзину, сообщила пресс-служба маркетплейса.
"Ozon представляет новый режим "Лайкзон" - отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и понятным интерфейсом для молодой аудитории. Особое внимание уделено безопасности. Поэтому в режиме не доступны товары категории 18+ и некоторые другие категории", - говорится в сообщении.
Кроме того, появляется функция "купи мне". С ее помощью дети смогут добавить понравившийся товар в семейную корзину и сообщить о нем родителям. Привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным.
"Уже сегодня миллионы юных пользователей ищут товары на Ozon. Это поколение, которое задает тренды, через несколько лет их мнение будет определять то, как миллионы людей будут делать покупки", - прокомментировала директор торговой площадки Ozon Ксения Тихонова.
Отмечается, что режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта, включить и выключить его можно в профиле вне зависимости от того авторизован ли пользователь или нет.
 
БизнесOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала