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В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии
В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии
В Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия, считают это очень хорошей инициативой и находятся в контакте с | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:31+0300
2026-09-15T13:31+0300
2026-09-15T14:15+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия, считают это очень хорошей инициативой и находятся в контакте с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва будет продолжать общение с представителями США по инициативе энергетического перемирия.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии
Песков назвал публикацию Трампа о энергетическом перемирии очень хорошей инициативой
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия, считают это очень хорошей инициативой и находятся в контакте с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва будет продолжать общение с представителями США по инициативе энергетического перемирия.