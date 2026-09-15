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В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии

В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии - 15.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали публикацию Трампа об энергоперемирии

В Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия, считают это очень хорошей инициативой и находятся в контакте с | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:31+0300

2026-09-15T13:31+0300

2026-09-15T14:15+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия, считают это очень хорошей инициативой и находятся в контакте с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва будет продолжать общение с представителями США по инициативе энергетического перемирия.

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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков