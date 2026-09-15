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Песков заявил о работе над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов

Песков заявил о работе над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов - 15.09.2026, ПРАЙМ

Песков заявил о работе над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов

Россия работает над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов, он близок к полному насыщению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:32+0300

2026-09-15T13:32+0300

2026-09-15T13:32+0300

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия работает над стабилизацией внутреннего рынка нефтепродуктов, он близок к полному насыщению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы и так могли этот рынок стабилизировать, он близок к полному насыщению. Так как сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов", - сказал Песков журналистам.

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россия, дмитрий песков