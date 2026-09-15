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В Кремле рассказали, когда можно обсуждать поставки газа в Европу - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, когда можно обсуждать поставки газа в Европу
В Кремле рассказали, когда можно обсуждать поставки газа в Европу - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, когда можно обсуждать поставки газа в Европу
Вопрос поставок российского газа в Европу можно будет обсуждать, если это будет выгодно России и будут необходимые объемы газа, заявил пресс-секретарь... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:32+0300
2026-09-15T13:32+0300
газ
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вопрос поставок российского газа в Европу можно будет обсуждать, если это будет выгодно России и будут необходимые объемы газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление. Вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, захочет ли Россия возвращаться к экспорту газа в Европу и будут ли цены для европейцев такими же низкими, как раньше.
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газ, россия, европа, дмитрий песков
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
13:32 15.09.2026
 
В Кремле рассказали, когда можно обсуждать поставки газа в Европу

Песков: вопрос поставок российского газа в Европу можно обсуждать, если это будет выгодно

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Вопрос поставок российского газа в Европу можно будет обсуждать, если это будет выгодно России и будут необходимые объемы газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление. Вот если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, захочет ли Россия возвращаться к экспорту газа в Европу и будут ли цены для европейцев такими же низкими, как раньше.
 
ГазРОССИЯЕВРОПАДмитрий Песков
 
 
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