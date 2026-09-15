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Песков: Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов
Песков: Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов - 15.09.2026, ПРАЙМ
Песков: Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов
Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов, страдают не только российские, но и суда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:35+0300
2026-09-15T13:35+0300
2026-09-15T13:35+0300
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов, страдают не только российские, но и суда других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. И вы знаете, что страдают не только наши нефтяные суды, но и принадлежащие другим странам. И там гибнут люди самых разных национальностей", - сказал Песков журналистам.
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россия, киев, дмитрий песков
РОССИЯ, Киев, Дмитрий Песков
Песков: Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов
Песков: Киев пока не склонен гарантировать безопасность нефтеналивных судов