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Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков
Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков - 15.09.2026, ПРАЙМ
Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков
Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:23+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, (Россия - ред.) продолжит (продвигать эту позицию - ред.). Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжит ли Россия продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе.Он добавил, что Россия рассчитывает на широкую международную консолидацию для продвижения позиции полной демилитаризации космоса.Ранее министр ВВС США Трой Менк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства.
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россия, дмитрий песков, космос, сша
РОССИЯ, Дмитрий Песков, КОСМОС, США
Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков
Песков: космос должен быть свободен от размещения оружия, Россия продвигает эту позицию
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, (Россия - ред.) продолжит (продвигать эту позицию - ред.). Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжит ли Россия продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе.
Он добавил, что Россия рассчитывает на широкую международную консолидацию для продвижения позиции полной демилитаризации космоса.
Ранее министр ВВС США Трой Менк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства.