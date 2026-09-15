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Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков

Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков - 15.09.2026, ПРАЙМ

Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков

Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:14+0300

2026-09-15T14:14+0300

2026-09-15T14:23+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, (Россия - ред.) продолжит (продвигать эту позицию - ред.). Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжит ли Россия продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе.Он добавил, что Россия рассчитывает на широкую международную консолидацию для продвижения позиции полной демилитаризации космоса.Ранее министр ВВС США Трой Менк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства.

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россия, дмитрий песков, космос, сша