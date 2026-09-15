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Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков
Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков - 15.09.2026, ПРАЙМ
Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков
Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:14+0300
2026-09-15T14:23+0300
россия
дмитрий песков
космос
сша
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, (Россия - ред.) продолжит (продвигать эту позицию - ред.). Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжит ли Россия продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе.Он добавил, что Россия рассчитывает на широкую международную консолидацию для продвижения позиции полной демилитаризации космоса.Ранее министр ВВС США Трой Менк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства.
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россия, дмитрий песков, космос, сша
РОССИЯ, Дмитрий Песков, КОСМОС, США
14:14 15.09.2026 (обновлено: 14:23 15.09.2026)
 
Космос должен быть свободен от размещения оружия, заявил Песков

Песков: космос должен быть свободен от размещения оружия, Россия продвигает эту позицию

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Космос должен быть свободен от размещения любого оружия, Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, (Россия - ред.) продолжит (продвигать эту позицию - ред.). Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, продолжит ли Россия продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе.
Он добавил, что Россия рассчитывает на широкую международную консолидацию для продвижения позиции полной демилитаризации космоса.
Ранее министр ВВС США Трой Менк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства.
 
РОССИЯДмитрий ПесковКОСМОССША
 
 
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