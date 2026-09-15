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Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин
Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ
Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин
Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, максимальная концентрация людей будет в странах Африки и Азии, заявил замглавы администрации президента... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:43+0300
2026-09-15T13:43+0300
2026-09-15T13:43+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, максимальная концентрация людей будет в странах Африки и Азии, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
В ходе выступления на Международном фестивале молодежи Орешкин рассказал о результатах прогнозов ООН, которые свидетельствуют, когда ожидать пика численности населения на Земле. Так, с каждым следующим прогнозом пик численности произойдет все скорее.
"Например, в 2015 году они прогнозировали, что пика населения в этом веке не будет. Потом, что он будет в 2085 году. Последний прогноз, что он будет в 2055 году, но на самом деле наши расчеты показывают, что планета пройдет свое пиковое значение по населению уже в 2046 году. Всего лишь 20 лет осталось до того, как население в мире достигнет своего пика", - сказал Орешкин.
В ходе выступления замглавы администрации президента привел график, на котором было продемонстрировано, как будет выглядеть население планеты через 50-70 лет.
"Это то, где дети рождаются сегодня. Желтым показана Азия, и самое большое место здесь занимает Индия. Темно-зеленая часть вверху - это Африка. Азия и Африка составляют большую часть количества рождений сегодня в мире, а это означает, что ровно так будет выглядеть мир через 50-70 лет с точки зрения того, где будет жить население", - отметил он.
Орешкин показал диаграмму, которая продемонстрировала изменение возрастного состава населения в мире с 1950 года и далее. Согласно этой диаграмме, в 1950-е годы в мире насчитывалось много детей и людей трудоспособного возраста, в то время как после 1950-х шаг за шагом растет население старшего поколения и тех людей, кто выше трудоспособного возраста, отметил Орешкин.
"Большая часть трудоспособного населения к концу этого века будет находиться именно в африканских странах. А например, соотношение населения старше трудоспособного возраста к трудоспособному возрасту в Азии кардинально изменится по сравнению с тем, что мы имеем даже сегодня. Серьезно будет с ним расти нагрузка, как я уже сказал, на трудоспособное население", - сказал он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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общество , азия, африка, индия, максим орешкин, оон
Общество , АЗИЯ, АФРИКА, ИНДИЯ, Максим Орешкин, ООН
Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин
Замглавы администрации президента Орешкин: пик численности населения пройдет в 2046 году
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, максимальная концентрация людей будет в странах Африки и Азии, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
В ходе выступления на Международном фестивале молодежи Орешкин рассказал о результатах прогнозов ООН, которые свидетельствуют, когда ожидать пика численности населения на Земле. Так, с каждым следующим прогнозом пик численности произойдет все скорее.
"Например, в 2015 году они прогнозировали, что пика населения в этом веке не будет. Потом, что он будет в 2085 году. Последний прогноз, что он будет в 2055 году, но на самом деле наши расчеты показывают, что планета пройдет свое пиковое значение по населению уже в 2046 году. Всего лишь 20 лет осталось до того, как население в мире достигнет своего пика", - сказал Орешкин.
В ходе выступления замглавы администрации президента привел график, на котором было продемонстрировано, как будет выглядеть население планеты через 50-70 лет.
"Это то, где дети рождаются сегодня. Желтым показана Азия, и самое большое место здесь занимает Индия. Темно-зеленая часть вверху - это Африка. Азия и Африка составляют большую часть количества рождений сегодня в мире, а это означает, что ровно так будет выглядеть мир через 50-70 лет с точки зрения того, где будет жить население", - отметил он.
Орешкин показал диаграмму, которая продемонстрировала изменение возрастного состава населения в мире с 1950 года и далее. Согласно этой диаграмме, в 1950-е годы в мире насчитывалось много детей и людей трудоспособного возраста, в то время как после 1950-х шаг за шагом растет население старшего поколения и тех людей, кто выше трудоспособного возраста, отметил Орешкин.
"Большая часть трудоспособного населения к концу этого века будет находиться именно в африканских странах. А например, соотношение населения старше трудоспособного возраста к трудоспособному возрасту в Азии кардинально изменится по сравнению с тем, что мы имеем даже сегодня. Серьезно будет с ним расти нагрузка, как я уже сказал, на трудоспособное население", - сказал он.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.