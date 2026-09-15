https://1prime.ru/20260915/planeta-873310869.html

Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин

Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин - 15.09.2026, ПРАЙМ

Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, заявил Орешкин

Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, максимальная концентрация людей будет в странах Африки и Азии, заявил замглавы администрации президента... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:43+0300

2026-09-15T13:43+0300

2026-09-15T13:43+0300

общество

азия

африка

индия

максим орешкин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873310869.jpg?1789469006

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Планета пройдет пик численности населения в 2046 году, максимальная концентрация людей будет в странах Африки и Азии, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. В ходе выступления на Международном фестивале молодежи Орешкин рассказал о результатах прогнозов ООН, которые свидетельствуют, когда ожидать пика численности населения на Земле. Так, с каждым следующим прогнозом пик численности произойдет все скорее. "Например, в 2015 году они прогнозировали, что пика населения в этом веке не будет. Потом, что он будет в 2085 году. Последний прогноз, что он будет в 2055 году, но на самом деле наши расчеты показывают, что планета пройдет свое пиковое значение по населению уже в 2046 году. Всего лишь 20 лет осталось до того, как население в мире достигнет своего пика", - сказал Орешкин. В ходе выступления замглавы администрации президента привел график, на котором было продемонстрировано, как будет выглядеть население планеты через 50-70 лет. "Это то, где дети рождаются сегодня. Желтым показана Азия, и самое большое место здесь занимает Индия. Темно-зеленая часть вверху - это Африка. Азия и Африка составляют большую часть количества рождений сегодня в мире, а это означает, что ровно так будет выглядеть мир через 50-70 лет с точки зрения того, где будет жить население", - отметил он. Орешкин показал диаграмму, которая продемонстрировала изменение возрастного состава населения в мире с 1950 года и далее. Согласно этой диаграмме, в 1950-е годы в мире насчитывалось много детей и людей трудоспособного возраста, в то время как после 1950-х шаг за шагом растет население старшего поколения и тех людей, кто выше трудоспособного возраста, отметил Орешкин. "Большая часть трудоспособного населения к концу этого века будет находиться именно в африканских странах. А например, соотношение населения старше трудоспособного возраста к трудоспособному возрасту в Азии кардинально изменится по сравнению с тем, что мы имеем даже сегодня. Серьезно будет с ним расти нагрузка, как я уже сказал, на трудоспособное население", - сказал он. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.

азия

африка

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , азия, африка, индия, максим орешкин, оон