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"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР
"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР
"Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР, приостановленную из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компании. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:33+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР, приостановленную из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компании.
"Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Почтовый обмен между странами был приостановлен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - сообщили в компании.
Отмечается, что в июле 2025 года "Почта" запустила отправку посылок в КНДР. А теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и бандероли до 20 килограммов. Из Москвы в Пхеньян они дойдут примерно за 15 календарных дней.
В компании уточнили, что отправления самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнерская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.
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мировая экономика, кндр, москва, пхеньян, почта россии
Мировая экономика, КНДР, МОСКВА, Пхеньян, Почта России
"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР
"Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР, приостановленную из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компании.
"Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Почтовый обмен между странами был приостановлен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - сообщили в компании.
Отмечается, что в июле 2025 года "Почта" запустила отправку посылок в КНДР. А теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и бандероли до 20 килограммов. Из Москвы в Пхеньян они дойдут примерно за 15 календарных дней.
В компании уточнили, что отправления самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнерская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.