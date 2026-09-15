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"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР

"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Почта России" возобновляет доставку писем в КНДР

"Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР, приостановленную из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компании. | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:33+0300

2026-09-15T15:33+0300

2026-09-15T15:33+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР, приостановленную из-за коронавируса, рассказали РИА Новости в компании. "Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Почтовый обмен между странами был приостановлен в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса", - сообщили в компании. Отмечается, что в июле 2025 года "Почта" запустила отправку посылок в КНДР. А теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и бандероли до 20 килограммов. Из Москвы в Пхеньян они дойдут примерно за 15 календарных дней. В компании уточнили, что отправления самолетом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнерская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, кндр, москва, пхеньян, почта россии