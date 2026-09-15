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Посол в Риме прокомментировал встречу Сальвини с итальянскими бизнесменами - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Посол в Риме прокомментировал встречу Сальвини с итальянскими бизнесменами
Посол в Риме прокомментировал встречу Сальвини с итальянскими бизнесменами - 15.09.2026, ПРАЙМ
Посол в Риме прокомментировал встречу Сальвини с итальянскими бизнесменами
Италия начинает приходить в себя и осознавать, что участие в антироссийской политике Евросоюза обошлось ей слишком дорого, заявил посол России в Риме Алексей... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:02+0300
2026-09-15T12:02+0300
мировая экономика
россия
италия
рим
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РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Италия начинает приходить в себя и осознавать, что участие в антироссийской политике Евросоюза обошлось ей слишком дорого, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов, комментируя встречу вице-премьера Италии Маттео Сальвини с итальянскими предпринимателями, работающими в России. По его словам, все большая часть общественности западноевропейских стран, в том числе Италии, задается вопросом о том, насколько нынешний антироссийский курс их правительств отвечает интересам государств и их населения. Все чаще этот вопрос поднимают и итальянские деловые круги, которые на собственном опыте видят, насколько сузились их возможности после введения Евросоюзом антироссийских санкций. "Получается, Италия начинает приходить в себя и осознавать, что за участие в антироссийской политике Брюсселя заплачена непомерно высокая цена", - сказал Парамонов, чей комментарий приводится в соцсетях посольства. В результате применения санкций, отметил посол, практически полностью прекратилось энергетическое сотрудничество между Россией и Италией, был нанесен серьезный ущерб взаимной торговле, объем которой сократился почти в десять раз. По его словам, Италии не удается быстро и эффективно заместить выпавшие из энергобаланса доступные по цене российские энергоносители, а также найти новые ниши для традиционного итальянского экспорта. Парамонов отметил, что еще недавно из-за жесткой запретительной установки итальянского правительства открытой дискуссии на эту тему фактически не было. Теперь же отношения с Россией и последствия антироссийского курса Рима для итальянской экономики становятся предметом широкого общественного обсуждения, в том числе среди предпринимателей и представителей различных политических сил. "Ширится понимание того, что этот курс был ошибочным и что было бы целесообразно начать задумываться о путях восстановления и налаживания необдуманно разорванных экономических связей с Россией", - сказал посол. Встреча Сальвини с предпринимателями в Милане, по мнению Парамонова, свидетельствует о начале возвращения итальянского истеблишмента "к реализму, прагматизму и здравому смыслу". "Надеюсь, что прозвучавшие оценки будут донесены до других руководителей правительства Италии и до профильных министров", - заключил посол.
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мировая экономика, россия, италия, рим, брюссель, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Рим, Брюссель, ЕС
12:02 15.09.2026
 
Посол в Риме прокомментировал встречу Сальвини с итальянскими бизнесменами

Посол Парамонов: Италия начинает понимать, что участие в антироссийской политике ЕС дорого

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РИМ, 15 сен - ПРАЙМ. Италия начинает приходить в себя и осознавать, что участие в антироссийской политике Евросоюза обошлось ей слишком дорого, заявил посол России в Риме Алексей Парамонов, комментируя встречу вице-премьера Италии Маттео Сальвини с итальянскими предпринимателями, работающими в России.
По его словам, все большая часть общественности западноевропейских стран, в том числе Италии, задается вопросом о том, насколько нынешний антироссийский курс их правительств отвечает интересам государств и их населения. Все чаще этот вопрос поднимают и итальянские деловые круги, которые на собственном опыте видят, насколько сузились их возможности после введения Евросоюзом антироссийских санкций.
"Получается, Италия начинает приходить в себя и осознавать, что за участие в антироссийской политике Брюсселя заплачена непомерно высокая цена", - сказал Парамонов, чей комментарий приводится в соцсетях посольства.
В результате применения санкций, отметил посол, практически полностью прекратилось энергетическое сотрудничество между Россией и Италией, был нанесен серьезный ущерб взаимной торговле, объем которой сократился почти в десять раз.
По его словам, Италии не удается быстро и эффективно заместить выпавшие из энергобаланса доступные по цене российские энергоносители, а также найти новые ниши для традиционного итальянского экспорта.
Парамонов отметил, что еще недавно из-за жесткой запретительной установки итальянского правительства открытой дискуссии на эту тему фактически не было. Теперь же отношения с Россией и последствия антироссийского курса Рима для итальянской экономики становятся предметом широкого общественного обсуждения, в том числе среди предпринимателей и представителей различных политических сил.
"Ширится понимание того, что этот курс был ошибочным и что было бы целесообразно начать задумываться о путях восстановления и налаживания необдуманно разорванных экономических связей с Россией", - сказал посол.
Встреча Сальвини с предпринимателями в Милане, по мнению Парамонова, свидетельствует о начале возвращения итальянского истеблишмента "к реализму, прагматизму и здравому смыслу".
"Надеюсь, что прозвучавшие оценки будут донесены до других руководителей правительства Италии и до профильных министров", - заключил посол.
 
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