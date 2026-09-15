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Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года
Поставки игристого и тихого вина из Евросоюза в Россию в июле этого года достигли максимальных значений с ноября прошлого года, увеличившись к июню в 1,6 раза,... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T18:07+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки игристого и тихого вина из Евросоюза в Россию в июле этого года достигли максимальных значений с ноября прошлого года, увеличившись к июню в 1,6 раза, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
При этом в годовом выражении стоимость поставок увеличилась не так сильно - на 8%. В результате их объем составил 60,9 миллиона евро.
Среди стран ЕС главным поставщиком вина в РФ осталась Италия. В месячном выражении она нарастила экспорт в 1,9 раза, а в годовом выражении на 38% - до 29,9 миллиона евро. Это стало максимумом с октября прошлого года.
Рекордным с октября стал и экспорт вина из Латвии - 11,2 миллиона евро. За месяц стоимость поставок из этой страны в РФ выросла в полтора раза, а за год - на 13%. Польша отправила в Россию вина на 4,9 миллиона евро, что на треть больше, чем месяцем ранее, и на 39% меньше, чем год назад.
Замкнули топ-5 поставщиков Франция с экспортом почти на 4,1 миллиона евро (+3% за месяц) и Германия - на 3,3 миллиона (+36%). Кроме того, более чем на миллион евро за месяц вина в Россию экспортировали Испания (2,5 миллиона евро), Литва (2,4 миллиона) и Португалия (1,8 миллиона). При этом поставки из Литвы за месяц выросли сразу в 4,1 раза - до рекорда с ноября 2024 года.
По итогам июля Россия расположилась на 6-й строчке среди покупателей вина у ЕС.
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бизнес, мировая экономика, литва, италия, латвия, ес
Бизнес, Мировая экономика, ЛИТВА, ИТАЛИЯ, ЛАТВИЯ, ЕС
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года
Евростат: поставки игристого и тихого вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки игристого и тихого вина из Евросоюза в Россию в июле этого года достигли максимальных значений с ноября прошлого года, увеличившись к июню в 1,6 раза, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
При этом в годовом выражении стоимость поставок увеличилась не так сильно - на 8%. В результате их объем составил 60,9 миллиона евро.
Среди стран ЕС главным поставщиком вина в РФ осталась Италия. В месячном выражении она нарастила экспорт в 1,9 раза, а в годовом выражении на 38% - до 29,9 миллиона евро. Это стало максимумом с октября прошлого года.
Рекордным с октября стал и экспорт вина из Латвии - 11,2 миллиона евро. За месяц стоимость поставок из этой страны в РФ выросла в полтора раза, а за год - на 13%. Польша отправила в Россию вина на 4,9 миллиона евро, что на треть больше, чем месяцем ранее, и на 39% меньше, чем год назад.
Замкнули топ-5 поставщиков Франция с экспортом почти на 4,1 миллиона евро (+3% за месяц) и Германия - на 3,3 миллиона (+36%). Кроме того, более чем на миллион евро за месяц вина в Россию экспортировали Испания (2,5 миллиона евро), Литва (2,4 миллиона) и Португалия (1,8 миллиона). При этом поставки из Литвы за месяц выросли сразу в 4,1 раза - до рекорда с ноября 2024 года.
По итогам июля Россия расположилась на 6-й строчке среди покупателей вина у ЕС.