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Поставки пива в Россию из Польши в июле выросли в пять раз

Поставки пива в Россию из Польши в июле выросли в пять раз - 15.09.2026, ПРАЙМ

Поставки пива в Россию из Польши в июле выросли в пять раз

Поставки пива в Россию из Польши в июле в годовом выражении выросли в пять с половиной раз, до рекорда, а поставки в целом из ЕС сократились на 44%,... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T18:50+0300

2026-09-15T18:50+0300

2026-09-15T18:50+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки пива в Россию из Польши в июле в годовом выражении выросли в пять с половиной раз, до рекорда, а поставки в целом из ЕС сократились на 44%, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, за июль этого года Евросоюз экспортировал в РФ пива на 4,2 миллиона евро, что стало максимумом с сентября прошлого года (почти 5 миллионов). В месячном выражении объем поставок вырос на 3%, а в годовом - снизился на 44%. Основным поставщиком осталась Польша, она продолжила наращивать экспорт в Россию, увеличив его за июль на 44%, а в годовом выражении - в 5,5 раза. В результате поставки достигли 3,3 миллиона евро, максимальных за все время, что страны торгуют. Кроме того, пиво в Россию прибывало из Чехии - на 403 тысячи евро, Бельгии - на 166 тысячи, Латвии - на 134 тысячи, Германии - на 114 тысяч и Литвы - на 106 тысяч. В июле Россия расположилась на 12-й строчке, среди покупателей пива у ЕС. В первую пятерку вошли США (43 миллиона долларов), Великобритания (35,4 миллиона), Китай (31,4 миллиона), Белоруссия (18,3 миллиона) и Канада (10 миллионов).

польша

чехия

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бизнес, россия, польша, чехия, бельгия, ес