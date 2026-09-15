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Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до минимума с начала года - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до минимума с начала года
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до минимума с начала года - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до минимума с начала года
Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети - до минимума с января, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T22:18+0300
2026-09-15T22:26+0300
ес
экономика
россия
удобрения
мировая экономика
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети - до минимума с января, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. В годовом выражении поставки снизились на 27%. В результате они достигли 31,6 миллиона евро. При этом суммарно за январь-июль из РФ в ЕС прибыло удобрений на 329,5 миллиона евро, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительную долю поставок в ЕС заняли калийные удобрения (21,3 миллиона евро). Также поставлялись азотные (8,7 миллиона евро) и смешанные (1,5 миллиона). В результате Россия среди основных поставщиков удобрений в союз опустилась на четвертое место. Обогнали ее Египет (86,4 миллиона евро), Марокко (71,7 миллиона) и Канада (38,9 миллиона). Пятерку замкнула Норвегия (почти 21,3 миллиона).
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ес, россия, удобрения, мировая экономика
ЕС, Экономика, РОССИЯ, удобрения, Мировая экономика
22:18 15.09.2026 (обновлено: 22:26 15.09.2026)
 
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до минимума с начала года

Евростат: Россия сократила экспорт удобрений в ЕС на две трети, до минимума с начала года

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети - до минимума с января, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
В годовом выражении поставки снизились на 27%. В результате они достигли 31,6 миллиона евро. При этом суммарно за январь-июль из РФ в ЕС прибыло удобрений на 329,5 миллиона евро, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительную долю поставок в ЕС заняли калийные удобрения (21,3 миллиона евро). Также поставлялись азотные (8,7 миллиона евро) и смешанные (1,5 миллиона).
В результате Россия среди основных поставщиков удобрений в союз опустилась на четвертое место. Обогнали ее Египет (86,4 миллиона евро), Марокко (71,7 миллиона) и Канада (38,9 миллиона). Пятерку замкнула Норвегия (почти 21,3 миллиона).
 
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