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Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов

Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов - 15.09.2026, ПРАЙМ

Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов

Правительство России направило 3 миллиарда рублей Крыму на финансирование социально значимых расходов в 2026 году, соответствующее распоряжение опубликовано на... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:54+0300

2026-09-15T20:54+0300

2026-09-15T21:02+0300

россия

финансы

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совет министров

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство России направило 3 миллиарда рублей Крыму на финансирование социально значимых расходов в 2026 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Дотации выделены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов, уточняется в документе. "Бюджетные ассигнования в размере 3 миллиардов рублей из резервного фонда… Условием предоставления дотации является принятие Советом министров Республики Крым обязательства по обеспечению использования дотации на финансирование в 2026 году социально значимых расходов", - говорится в тексте распоряжения.

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россия, финансы, крым, совет министров