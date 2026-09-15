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Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов
Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов - 15.09.2026, ПРАЙМ
Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов
Правительство России направило 3 миллиарда рублей Крыму на финансирование социально значимых расходов в 2026 году, соответствующее распоряжение опубликовано на... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:54+0300
2026-09-15T21:02+0300
россия
финансы
крым
совет министров
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство России направило 3 миллиарда рублей Крыму на финансирование социально значимых расходов в 2026 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Дотации выделены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов, уточняется в документе. "Бюджетные ассигнования в размере 3 миллиардов рублей из резервного фонда… Условием предоставления дотации является принятие Советом министров Республики Крым обязательства по обеспечению использования дотации на финансирование в 2026 году социально значимых расходов", - говорится в тексте распоряжения.
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россия, финансы, крым, совет министров
РОССИЯ, Финансы, КРЫМ, совет министров
20:54 15.09.2026 (обновлено: 21:02 15.09.2026)
 
Кабмин направил Крыму три миллиарда рублей на финансирование соцрасходов

Правительство направило Крыму 3 миллиарда рублей на финансирование соцрасходов в 2026 году

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство России направило 3 миллиарда рублей Крыму на финансирование социально значимых расходов в 2026 году, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Дотации выделены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов, уточняется в документе.
"Бюджетные ассигнования в размере 3 миллиардов рублей из резервного фонда… Условием предоставления дотации является принятие Советом министров Республики Крым обязательства по обеспечению использования дотации на финансирование в 2026 году социально значимых расходов", - говорится в тексте распоряжения.
 
РОССИЯФинансыКРЫМсовет министров
 
 
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