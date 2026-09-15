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Премьер КНДР призвал увеличить добычу угля - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Премьер КНДР призвал увеличить добычу угля
Премьер КНДР призвал увеличить добычу угля - 15.09.2026, ПРАЙМ
Премьер КНДР призвал увеличить добычу угля
Премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон заявил о необходимости увеличения добычи угля и снижении его расхода, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:32+0300
2026-09-15T14:34+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон заявил о необходимости увеличения добычи угля и снижении его расхода, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Согласно указанной информации, премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон посетил Тыкчжанскую молодежную шахту и Чэнамскую шахту и встретился с работающими на них шахтерами. "Он подчеркнул, что следует... решительно увеличить добычу угля, чтобы оправдать большое доверие и ожидания партии увеличением производства", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном во вторник. Кроме того, как добавляется, Пак Тхэ Сон посетил Пукчханское теплоэлектрообъединение и отметил, что нужно максимально уменьшить расход угля и повысить мощность всех генераторов ТЭС, улучшив оборудование и уделив внимание работе по охране экологической среды. Также, согласно информации ЦТАК, кабинет министров, министерство металлургической промышленности и другие профильные ведомства КНДР на выездных совещаниях обсудили вопросы своевременного производства оборудования и материалов для обеспечения стабильной работы шахт и ТЭС в республике. Ранее в апреле ЦТАК также сообщало, что КНДР в первые месяцы 2026 года нарастила добычу угля по сравнению с тем же периодом 2025 года за счет перевыполнения плана и эффективных методов разработки месторождений.
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кндр
КНДР
14:32 15.09.2026 (обновлено: 14:34 15.09.2026)
 
Премьер КНДР призвал увеличить добычу угля

ЦТАК: премьер КНДР Пак Тхэ Сон заявил о необходимости увеличения добычи угля

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон заявил о необходимости увеличения добычи угля и снижении его расхода, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно указанной информации, премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон посетил Тыкчжанскую молодежную шахту и Чэнамскую шахту и встретился с работающими на них шахтерами.
"Он подчеркнул, что следует... решительно увеличить добычу угля, чтобы оправдать большое доверие и ожидания партии увеличением производства", - говорится в сообщении ЦТАК, опубликованном во вторник.
Кроме того, как добавляется, Пак Тхэ Сон посетил Пукчханское теплоэлектрообъединение и отметил, что нужно максимально уменьшить расход угля и повысить мощность всех генераторов ТЭС, улучшив оборудование и уделив внимание работе по охране экологической среды.
Также, согласно информации ЦТАК, кабинет министров, министерство металлургической промышленности и другие профильные ведомства КНДР на выездных совещаниях обсудили вопросы своевременного производства оборудования и материалов для обеспечения стабильной работы шахт и ТЭС в республике.
Ранее в апреле ЦТАК также сообщало, что КНДР в первые месяцы 2026 года нарастила добычу угля по сравнению с тем же периодом 2025 года за счет перевыполнения плана и эффективных методов разработки месторождений.
 
КНДР
 
 
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