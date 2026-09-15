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Продажи товаров в Китае в январе-августе выросли на 1,1%

Продажи товаров в Китае в январе-августе выросли на 1,1% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Продажи товаров в Китае в январе-августе выросли на 1,1%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-августе 2026 года года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T06:18+0300

2026-09-15T06:18+0300

2026-09-15T06:18+0300

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-августе 2026 года года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив более 32,7 триллиона юаней (около 4,88 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 1%, составив более 28,3 триллиона юаней (4,23 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 2,3% - до более чем 4,3 триллиона юаней (653,3 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи товаров и услуг в январе-августе выросли на 4,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, составив более 13,4 триллиона юаней (около 2 триллионов долларов). При этом объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в августе вырос на 0,4% по сравнению с августом 2025 года, составив более 3,9 триллиона юаней (около 593,6 миллиарда долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам прошлого года вырос на 3,7%, составив 50,1 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив более 15,9 триллиона юаней (около 2,2 триллиона долларов).

китай

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мировая экономика, китай