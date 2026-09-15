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Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 млрд евро
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 млрд евро - 15.09.2026, ПРАЙМ
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 млрд евро
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 миллиарда евро после пересмотренного показателя июня в 7,2 миллиарда евро (первоначально 8,6... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:21+0300
2026-09-15T12:21+0300
2026-09-15T12:21+0300
мировая экономика
финансы
евростат
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 миллиарда евро после пересмотренного показателя июня в 7,2 миллиарда евро (первоначально 8,6 миллиарда евро), сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 14,4 миллиарда евро.
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мировая экономика, финансы, евростат
Мировая экономика, Финансы, Евростат
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 млрд евро
Евростат: профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 14,2 млрд евро