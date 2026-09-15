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Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум
Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум - 15.09.2026, ПРАЙМ
Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум
Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум, нарастив выпуск на фоне дефицита металла на мировом рынке, следует из данных Государственного... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:31+0300
2026-09-15T13:31+0300
промышленность
китай
кнр
иран
bloomberg
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ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум, нарастив выпуск на фоне дефицита металла на мировом рынке, следует из данных Государственного статистического управления КНР. "Производство алюминия в августе выросло на 4,7% в годовом выражении, составив почти 4 миллиона тонн, достигнув исторического максимума",- следует из статистики ведомства. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские металлургические заводы резко нарастили экспорт ради высокой маржи, стремясь компенсировать дефицит на мировом рынке после эскалации конфликта вокруг Ирана, нарушившего около 9% глобальных поставок алюминия. По данным управления, на долю Китая приходится около 59% мирового производства первичного алюминия. Страна остается крупнейшим производителем металла в мире 23-й год подряд.
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промышленность, китай, кнр, иран, bloomberg
Промышленность, КИТАЙ, КНР, ИРАН, Bloomberg
13:31 15.09.2026
 
Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум

Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум

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ПЕКИН, 15 сен - ПРАЙМ. Алюминиевая промышленность Китая вышла на исторический максимум, нарастив выпуск на фоне дефицита металла на мировом рынке, следует из данных Государственного статистического управления КНР.
"Производство алюминия в августе выросло на 4,7% в годовом выражении, составив почти 4 миллиона тонн, достигнув исторического максимума",- следует из статистики ведомства.
Как отмечает агентство Bloomberg, китайские металлургические заводы резко нарастили экспорт ради высокой маржи, стремясь компенсировать дефицит на мировом рынке после эскалации конфликта вокруг Ирана, нарушившего около 9% глобальных поставок алюминия.
По данным управления, на долю Китая приходится около 59% мирового производства первичного алюминия. Страна остается крупнейшим производителем металла в мире 23-й год подряд.
 
ПромышленностьКИТАЙКНРИРАНBloomberg
 
 
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