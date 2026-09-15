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Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз
Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз - 15.09.2026, ПРАЙМ
Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз
Продажа 862 миллиона единиц товара с истекшим сроком годности не допущена благодаря запрету на реализацию такой продукции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:05+0300
2026-09-15T15:08+0300
бизнес
россия
анна попова
владимир путин
роспотребнадзор
продукты
магазины
общество
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Продажа 862 миллиона единиц товара с истекшим сроком годности не допущена благодаря запрету на реализацию такой продукции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В результате того, что введен полтора года назад разрешительный элемент на кассах и касса не пробивает просроченную продукцию, продукцию, которая не вошла в общую базу, на сегодняшний день у нас 862 миллиона единиц с истекшим сроком годности кассы не пропустили", - сказала Попова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."И, конечно же, продажа просрочки снизилась в 41 раз. Это такой значимый эффект для нас как для надзора", - добавила глава Роспотребнадзора. Встреча состоялась в Кремле. Путин уже традиционно в день санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства. В прошлом году глава государства провел видеоконференцию с рядом регионов страны, где начали свою работу новые объекты Роспотребнадзора, в том числе в Мариуполе, Оренбурге, Воронеже и Симферополе.
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бизнес, россия, анна попова, владимир путин, роспотребнадзор, продукты, магазины, общество
Бизнес, РОССИЯ, Анна Попова, Владимир Путин, Роспотребнадзор, продукты, магазины, Общество
15:05 15.09.2026 (обновлено: 15:08 15.09.2026)
 
Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз

Глава Роспотребнадзора Попова: продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Продажа 862 миллиона единиц товара с истекшим сроком годности не допущена благодаря запрету на реализацию такой продукции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В результате того, что введен полтора года назад разрешительный элемент на кассах и касса не пробивает просроченную продукцию, продукцию, которая не вошла в общую базу, на сегодняшний день у нас 862 миллиона единиц с истекшим сроком годности кассы не пропустили", - сказала Попова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"И, конечно же, продажа просрочки снизилась в 41 раз. Это такой значимый эффект для нас как для надзора", - добавила глава Роспотребнадзора.
Встреча состоялась в Кремле. Путин уже традиционно в день санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства. В прошлом году глава государства провел видеоконференцию с рядом регионов страны, где начали свою работу новые объекты Роспотребнадзора, в том числе в Мариуполе, Оренбурге, Воронеже и Симферополе.
 
БизнесРОССИЯАнна ПоповаВладимир ПутинРоспотребнадзорпродуктымагазиныОбщество
 
 
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