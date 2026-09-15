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Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз

Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз - 15.09.2026, ПРАЙМ

Продажа просроченной продукции в России снизилась в 41 раз

Продажа 862 миллиона единиц товара с истекшим сроком годности не допущена благодаря запрету на реализацию такой продукции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:05+0300

2026-09-15T15:05+0300

2026-09-15T15:08+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Продажа 862 миллиона единиц товара с истекшим сроком годности не допущена благодаря запрету на реализацию такой продукции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В результате того, что введен полтора года назад разрешительный элемент на кассах и касса не пробивает просроченную продукцию, продукцию, которая не вошла в общую базу, на сегодняшний день у нас 862 миллиона единиц с истекшим сроком годности кассы не пропустили", - сказала Попова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."И, конечно же, продажа просрочки снизилась в 41 раз. Это такой значимый эффект для нас как для надзора", - добавила глава Роспотребнадзора. Встреча состоялась в Кремле. Путин уже традиционно в день санэпидемслужбы принимает участие в мероприятиях в честь профессионального праздника ведомства. В прошлом году глава государства провел видеоконференцию с рядом регионов страны, где начали свою работу новые объекты Роспотребнадзора, в том числе в Мариуполе, Оренбурге, Воронеже и Симферополе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, анна попова, владимир путин, роспотребнадзор, продукты, магазины, общество