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Алексеева рассказала о ремонте аэродрома в Великом Новгороде - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Алексеева рассказала о ремонте аэродрома в Великом Новгороде
Алексеева рассказала о ремонте аэродрома в Великом Новгороде - 15.09.2026, ПРАЙМ
Алексеева рассказала о ремонте аэродрома в Великом Новгороде
Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Алла Алексеева рассказала, что будущий аэродром в Великом Новгороде будет... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T19:14+0300
2026-09-15T19:25+0300
бизнес
россия
псков
новгородская область
вологда
аэропорт пулково
росавиация
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - ПРАЙМ. Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Алла Алексеева рассказала, что будущий аэродром в Великом Новгороде будет готов соперничать в авиаперевозках с ближайшими соседями – Псковом и Вологдой. Алексеева на круглом столе, который прошел в рамках чемпионата высоких технологий, рассказала о перспективах возобновления авиаперевозок из Великого Новгорода. По ее словам, для авиасообщения готовится площадка на территории бывшего военного аэродрома "Кречевицы". Власти региона будут усиленно работать с федеральными коллегами, которые сейчас занимаются капитальным ремонтом аэродрома. После завершения строительства аэродром будет возвращен в региональную собственность и начнется работа с инвестором, добавила она. "Мы видим в первую очередь задачи… открытие аэровокзального комплекса, запуск чартерных маршрутов. В перспективе мы видим маршруты на Москву и южные города. Соответственно, плановый пассажиропоток составит 60 тысяч человек. И, несмотря на то, что мы достаточно близко находимся… к Санкт-Петербургу и крупному воздушному хабу "Пулково", уверена, что мы посоперничаем именно в авиаперевозках из ближайших – Псковом и Вологдой", - сказала Алексеева. Ранее губернатор региона Александр Дронов сообщал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что в 2025 году взлетная полоса аэродрома "Кречевицы" была передана в федеральную собственность. Была подготовлена проектно-сметная документация, корректировкой которой занималась Росавиация. Планируется, что до конца года будет определен подрядчик, и начаться строительство аэродрома. Авиасообщение планируется запустить в 2028 году. Финал чемпионата высоких технологий в четвертый раз проходит в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. В нем участвует более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. В этом году он впервые полностью посвящен одной отрасли – транспортной. Традиционно площадкой проведения чемпионата стал ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Кроме соревнований на площадке проходит насыщенная деловая программа.
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бизнес, россия, псков, новгородская область, вологда, аэропорт пулково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Псков, Новгородская область, Вологда, аэропорт Пулково, Росавиация
19:14 15.09.2026 (обновлено: 19:25 15.09.2026)
 
Алексеева рассказала о ремонте аэродрома в Великом Новгороде

Алексеева: Великий Новгород будет готов соперничать в авиаперевозках с Псковом и Вологдой

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сен - ПРАЙМ. Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Алла Алексеева рассказала, что будущий аэродром в Великом Новгороде будет готов соперничать в авиаперевозках с ближайшими соседями – Псковом и Вологдой.
Алексеева на круглом столе, который прошел в рамках чемпионата высоких технологий, рассказала о перспективах возобновления авиаперевозок из Великого Новгорода. По ее словам, для авиасообщения готовится площадка на территории бывшего военного аэродрома "Кречевицы". Власти региона будут усиленно работать с федеральными коллегами, которые сейчас занимаются капитальным ремонтом аэродрома. После завершения строительства аэродром будет возвращен в региональную собственность и начнется работа с инвестором, добавила она.
"Мы видим в первую очередь задачи… открытие аэровокзального комплекса, запуск чартерных маршрутов. В перспективе мы видим маршруты на Москву и южные города. Соответственно, плановый пассажиропоток составит 60 тысяч человек. И, несмотря на то, что мы достаточно близко находимся… к Санкт-Петербургу и крупному воздушному хабу "Пулково", уверена, что мы посоперничаем именно в авиаперевозках из ближайших – Псковом и Вологдой", - сказала Алексеева.
Ранее губернатор региона Александр Дронов сообщал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, что в 2025 году взлетная полоса аэродрома "Кречевицы" была передана в федеральную собственность. Была подготовлена проектно-сметная документация, корректировкой которой занималась Росавиация. Планируется, что до конца года будет определен подрядчик, и начаться строительство аэродрома. Авиасообщение планируется запустить в 2028 году.
Финал чемпионата высоких технологий в четвертый раз проходит в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. В нем участвует более 15 тысяч человек из 89 регионов России и 30 зарубежных стран. В этом году он впервые полностью посвящен одной отрасли – транспортной. Традиционно площадкой проведения чемпионата стал ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Кроме соревнований на площадке проходит насыщенная деловая программа.
 
БизнесРОССИЯПсковНовгородская областьВологдааэропорт ПулковоРосавиация
 
 
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