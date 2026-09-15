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OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ
OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ - 15.09.2026, ПРАЙМ
OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ
Компания OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов, сообщает газета... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T20:54+0300
2026-09-15T20:54+0300
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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "OpenAI приобрела разработчика камер для смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, Glass Imaging была основана в 2019 году и базируется в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Ранее компания привлекла около 30 миллионов долларов от инвесторов. Технология Glass Imaging предполагает использование нейросетей непосредственно в процессе съемки. Система анализирует характеристики конкретной камеры и позволяет улучшать получаемое изображение с учетом особенностей оборудования, а не только обрабатывать уже готовую фотографию. Как отмечает издание, OpenAI, вероятно, работает над собственными потребительскими устройствами, включая смартфоны, наушники и устройства-компаньоны с искусственным интеллектом.
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технологии, бизнес, банки, калифорния, openai
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OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ
WSJ: OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"OpenAI приобрела разработчика камер для смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов", - пишет издание.
По данным Wall Street Journal, Glass Imaging была основана в 2019 году и базируется в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Ранее компания привлекла около 30 миллионов долларов от инвесторов.
Технология Glass Imaging предполагает использование нейросетей непосредственно в процессе съемки. Система анализирует характеристики конкретной камеры и позволяет улучшать получаемое изображение с учетом особенностей оборудования, а не только обрабатывать уже готовую фотографию.
Как отмечает издание, OpenAI, вероятно, работает над собственными потребительскими устройствами, включая смартфоны, наушники и устройства-компаньоны с искусственным интеллектом.