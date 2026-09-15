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OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ

OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ - 15.09.2026, ПРАЙМ

OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов, пишет WSJ

Компания OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов, сообщает газета... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T20:54+0300

2026-09-15T20:54+0300

2026-09-15T21:02+0300

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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI приобрела разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "OpenAI приобрела разработчика камер для смартфонов Glass Imaging в рамках сделки стоимостью более 300 миллионов долларов", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, Glass Imaging была основана в 2019 году и базируется в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Ранее компания привлекла около 30 миллионов долларов от инвесторов. Технология Glass Imaging предполагает использование нейросетей непосредственно в процессе съемки. Система анализирует характеристики конкретной камеры и позволяет улучшать получаемое изображение с учетом особенностей оборудования, а не только обрабатывать уже готовую фотографию. Как отмечает издание, OpenAI, вероятно, работает над собственными потребительскими устройствами, включая смартфоны, наушники и устройства-компаньоны с искусственным интеллектом.

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технологии, бизнес, банки, калифорния, openai