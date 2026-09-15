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В Тульской области началась реализация 30 проектов по программе КРТ - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В Тульской области началась реализация 30 проектов по программе КРТ
В Тульской области началась реализация 30 проектов по программе КРТ - 15.09.2026, ПРАЙМ
В Тульской области началась реализация 30 проектов по программе КРТ
Реализация 30 проектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) началась в Тульской области, под это определена 41 территория общей площадью... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:32+0300
2026-09-15T14:37+0300
россия
тульская область
марат хуснуллин
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Реализация 30 проектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) началась в Тульской области, под это определена 41 территория общей площадью 320 гектаров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Программа комплексного развития территорий включает замену ветхого жилого фонда на новые дома с современной социальной и транспортной инфраструктурой, создание комфортных общественных пространств. "Активно регион использует и механизм комплексного развития территорий. Определена 41 территория общей площадью более 320 гектаров, уже началась реализация 30 проектов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Также вице-премьер напомнил, что за счет механизма инфраструктурных кредитов в регионе построены питающий центр микрорайона и мост через реку Упу, кроме того, создана инфраструктура для особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая". "Это как раз тот пример, когда федеральные инструменты позволяют комплексно решать задачи развития региона", - подчеркнул Хуснуллин.
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россия, тульская область, марат хуснуллин
РОССИЯ, Тульская область, Марат Хуснуллин
14:32 15.09.2026 (обновлено: 14:37 15.09.2026)
 
В Тульской области началась реализация 30 проектов по программе КРТ

Хуснуллин: в Тульской области началась реализация 30 проектов в рамках программы КРТ

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Реализация 30 проектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) началась в Тульской области, под это определена 41 территория общей площадью 320 гектаров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Программа комплексного развития территорий включает замену ветхого жилого фонда на новые дома с современной социальной и транспортной инфраструктурой, создание комфортных общественных пространств.
"Активно регион использует и механизм комплексного развития территорий. Определена 41 территория общей площадью более 320 гектаров, уже началась реализация 30 проектов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Также вице-премьер напомнил, что за счет механизма инфраструктурных кредитов в регионе построены питающий центр микрорайона и мост через реку Упу, кроме того, создана инфраструктура для особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая".
"Это как раз тот пример, когда федеральные инструменты позволяют комплексно решать задачи развития региона", - подчеркнул Хуснуллин.
 
РОССИЯТульская областьМарат Хуснуллин
 
 
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