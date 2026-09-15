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"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг" - 15.09.2026, ПРАЙМ
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"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг"
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг" - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг"
Государственное АО "Росгеология" просит Арбитражный суд Москвы утвердить мировое соглашение в деле по иску к ней от компании "РБ Лизинг", дочерней структуры... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:03+0300
2026-09-15T16:03+0300
бизнес
россия
росгеология
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Государственное АО "Росгеология" просит Арбитражный суд Москвы утвердить мировое соглашение в деле по иску к ней от компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, о взыскании свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление ответчика об утверждении мирового соглашения поступило в суд 9 сентября, он может быть рассмотрено на заседании 16 сентября. Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не сообщаются. "Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства. В июле 2025 года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, росгеология
Бизнес, РОССИЯ, Росгеология
16:03 15.09.2026
 
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг"

"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг" на 89 миллионов рублей

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Государственное АО "Росгеология" просит Арбитражный суд Москвы утвердить мировое соглашение в деле по иску к ней от компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, о взыскании свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ответчика об утверждении мирового соглашения поступило в суд 9 сентября, он может быть рассмотрено на заседании 16 сентября.
Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не сообщаются.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
В июле 2025 года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
 
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