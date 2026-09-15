https://1prime.ru/20260915/rosgeologija-873318225.html
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг"
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг" - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг"
Государственное АО "Росгеология" просит Арбитражный суд Москвы утвердить мировое соглашение в деле по иску к ней от компании "РБ Лизинг", дочерней структуры... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:03+0300
2026-09-15T16:03+0300
2026-09-15T16:03+0300
бизнес
россия
росгеология
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873318225.jpg?1789477423
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Государственное АО "Росгеология" просит Арбитражный суд Москвы утвердить мировое соглашение в деле по иску к ней от компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, о взыскании свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ответчика об утверждении мирового соглашения поступило в суд 9 сентября, он может быть рассмотрено на заседании 16 сентября.
Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не сообщаются.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
В июле 2025 года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росгеология
Бизнес, РОССИЯ, Росгеология
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг"
"Росгеология" просит суд утвердить мировое соглашение с "РБ Лизинг" на 89 миллионов рублей
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Государственное АО "Росгеология" просит Арбитражный суд Москвы утвердить мировое соглашение в деле по иску к ней от компании "РБ Лизинг", дочерней структуры Т-Банка, о взыскании свыше 89 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление ответчика об утверждении мирового соглашения поступило в суд 9 сентября, он может быть рассмотрено на заседании 16 сентября.
Этот иск поступил в суд в феврале. Основания исковых требований и другие подробности спора пока не сообщаются.
"Росгеология" – многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
В июле 2025 года "Росгеология", как сообщалось, полностью погасила оба своих облигационных займа, выплатила просроченные купоны.