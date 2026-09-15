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Первый в России автономный паром может управляться дистанционно с берега - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Первый в России автономный паром может управляться дистанционно с берега
Первый в России автономный паром может управляться дистанционно с берега - 15.09.2026, ПРАЙМ
Первый в России автономный паром может управляться дистанционно с берега
Первый в России автономный паром "Генерал Черняховский" может управляться дистанционно с берега, однако именно капитан принимает ключевые решения в опасных... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T01:26+0300
2026-09-15T01:26+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Первый в России автономный паром "Генерал Черняховский" может управляться дистанционно с берега, однако именно капитан принимает ключевые решения в опасных ситуациях, рассказал РИА Новости капитан судна Владислав Евдокимов в кулуарах Международного фестиваля молодежи. "Сейчас на пароме применяется технология полуавтономного судовождения. То есть он может управляться с берега дистанционно специалистами Центра дистанционного управления, расположенного в Санкт-Петербурге. Через спутниковую связь мы договариваемся, что экипаж передает управление, и с этого момента судно управляется с берега", - объяснил Евдокимов. Он добавил, что в открытых водах от Усть-Луги до Калининграда автономный паром идет исключительно под управлением специалистов центра. Евдокимов пояснил, что в составе экипажа автономного парома числится сам капитан и три штурмана, которые поочередно вахтовым методом следят за навигационной обстановкой. "Но все ключевые решения, в том числе в опасных ситуациях, уже принимаю я. То есть заход в порт, прием лоцмана, маневрирование внутри порта, швартовка к причалу - это исключительно моя работа", - заключил капитан. Сейчас в России на линии "Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград" эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". В целях совершенствования нормативной базы и создания условий для широкой эксплуатации автономных судов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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Бизнес, Усть-Луга, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД
01:26 15.09.2026
 
Первый в России автономный паром может управляться дистанционно с берега

Первый в России автономный паром "Генерал Черняховский" может управляться дистанционно

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - ПРАЙМ. Первый в России автономный паром "Генерал Черняховский" может управляться дистанционно с берега, однако именно капитан принимает ключевые решения в опасных ситуациях, рассказал РИА Новости капитан судна Владислав Евдокимов в кулуарах Международного фестиваля молодежи.
"Сейчас на пароме применяется технология полуавтономного судовождения. То есть он может управляться с берега дистанционно специалистами Центра дистанционного управления, расположенного в Санкт-Петербурге. Через спутниковую связь мы договариваемся, что экипаж передает управление, и с этого момента судно управляется с берега", - объяснил Евдокимов.
Он добавил, что в открытых водах от Усть-Луги до Калининграда автономный паром идет исключительно под управлением специалистов центра.
Евдокимов пояснил, что в составе экипажа автономного парома числится сам капитан и три штурмана, которые поочередно вахтовым методом следят за навигационной обстановкой.
"Но все ключевые решения, в том числе в опасных ситуациях, уже принимаю я. То есть заход в порт, прием лоцмана, маневрирование внутри порта, швартовка к причалу - это исключительно моя работа", - заключил капитан.
Сейчас в России на линии "Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград" эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский".
В целях совершенствования нормативной базы и создания условий для широкой эксплуатации автономных судов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта.
Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
 
БизнесУсть-ЛугаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЛИНИНГРАД
 
 
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