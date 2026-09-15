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В конгрессе одобрили голосование по санкциям против России и Ирана
В конгрессе одобрили голосование по санкциям против России и Ирана - 15.09.2026, ПРАЙМ
В конгрессе одобрили голосование по санкциям против России и Ирана
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T03:36+0300
2026-09-15T03:36+0300
2026-09-15T03:36+0300
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ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
По итогам заседания инициативу поддержали семь членов комитета, трое высказались против.
Согласно утвержденному регламенту голосования в нижней палате, конгрессмены проголосуют за принятие сразу со всеми поправками, которые ранее внес сенат США в своей версии законопроекта. Вносить новые изменения в текст не разрешат, а на все дебаты в палате представителей выделен ровно один час.
Точная дата голосования в нижней палате пока не определена, однако окно возможностей крайне ограничено, ведь уже 17 сентября палата представителей планирует вновь уйти на длительные каникулы - до ноября.
В случае утверждения палатой представителей согласованный обеими палатами конгресса законопроект сразу поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
При этом часть законодателей-демократов уже выступила против одобрения сенатской редакции в ее нынешнем виде.
Так, группа влиятельных конгрессменов-демократов, включая Грегори Микса, Ричарда Нила и Дона Байера, ранее раскритиковала сенатскую редакцию документа за неограниченное расширение полномочий президента в деле введения торговых пошлин и отсутствие жестких обязательств по вводу ограничений, предупредив, что в таком виде инициатива разгонит инфляцию в США и якобы ослабит поддержку Украины.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.
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сша, иран, украина, дональд трамп, линдси грэм, конгресс сша
США, ИРАН, УКРАИНА, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Конгресс США
В конгрессе одобрили голосование по санкциям против России и Ирана
Комитет по регламенту палаты представителей одобрил голосование по санкциям против России
ВАШИНГТОН, 15 сен - ПРАЙМ. Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил процедуру для голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
По итогам заседания инициативу поддержали семь членов комитета, трое высказались против.
Согласно утвержденному регламенту голосования в нижней палате, конгрессмены проголосуют за принятие сразу со всеми поправками, которые ранее внес сенат США в своей версии законопроекта. Вносить новые изменения в текст не разрешат, а на все дебаты в палате представителей выделен ровно один час.
Точная дата голосования в нижней палате пока не определена, однако окно возможностей крайне ограничено, ведь уже 17 сентября палата представителей планирует вновь уйти на длительные каникулы - до ноября.
В случае утверждения палатой представителей согласованный обеими палатами конгресса законопроект сразу поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
При этом часть законодателей-демократов уже выступила против одобрения сенатской редакции в ее нынешнем виде.
Так, группа влиятельных конгрессменов-демократов, включая Грегори Микса, Ричарда Нила и Дона Байера, ранее раскритиковала сенатскую редакцию документа за неограниченное расширение полномочий президента в деле введения торговых пошлин и отсутствие жестких обязательств по вводу ограничений, предупредив, что в таком виде инициатива разгонит инфляцию в США и якобы ослабит поддержку Украины.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.