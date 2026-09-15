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Россия в июле осталась на четвертом месте среди главных продавцов газа в ЕС - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Россия в июле осталась на четвертом месте среди главных продавцов газа в ЕС
Россия в июле осталась на четвертом месте среди главных продавцов газа в ЕС - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия в июле осталась на четвертом месте среди главных продавцов газа в ЕС
Россия среди главных продавцов в Евросоюз газа, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в июле осталась на четвертом месте, а Норвегия вырвалась на первое, | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:28+0300
2026-09-15T13:28+0300
газ
сша
норвегия
алжир
ес
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия среди главных продавцов в Евросоюз газа, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в июле осталась на четвертом месте, а Норвегия вырвалась на первое, обогнав США, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости. Так, по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ в ЕС Россия осталась четвертой с 1,12 миллиарда евро против 1,35 миллиарда месяцем ранее. Норвегия в июле заняла первую строчку, сместив с нее США. За месяц поставки из этой северной страны выросли на 23%, а в годовом выражении в 2,1 раза - до 1,86 миллиарда евро. Из них 1,7 миллиарда пришлись на трубопроводный газ, а 162,8 миллиона - на СПГ. США, опустившиеся на вторую строчку, продавали ЕС только СПГ - на 1,75 миллиарда евро. Это на 4% меньше, чем в июне, и на 15% меньше, чем годом ранее. Таким образом Штаты снижают поставки ЕС уже третий месяц подряд. Третье место сохранил за собой Алжир с 1,26 миллиарда евро против 1,39 миллиарда месяцем ранее. Здесь большую часть занял газ, идущий по трубе - 1,02 миллиарда евро, а на сжиженный пришлось 243,9 миллиона. Пятерку традиционно замыкает Великобритания, нарастившая за месяц экспорт трубопроводного газа в объединение на 11%, а в годовом выражении вдвое - до 905,3 миллиона евро. В десятку также вошли Азербайджан - 510,8 миллиона евро (+7%), Нигерия - 310,5 миллиона (+61%), а также возобновившие поставки после паузы в июне Перу - 84,7 миллиона евро, Сенегал - 41,1 миллиона и Мавритания - 27,5 миллиона.
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газ, сша, норвегия, алжир, ес
Газ, США, НОРВЕГИЯ, АЛЖИР, ЕС
13:28 15.09.2026
 
Россия в июле осталась на четвертом месте среди главных продавцов газа в ЕС

Евростат: Россия в июле осталась на четвертом месте среди главных продавцов газа в ЕС

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия среди главных продавцов в Евросоюз газа, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), в июле осталась на четвертом месте, а Норвегия вырвалась на первое, обогнав США, свидетельствуют данные Евростата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по сумме поставок трубопроводного газа и СПГ в ЕС Россия осталась четвертой с 1,12 миллиарда евро против 1,35 миллиарда месяцем ранее.
Норвегия в июле заняла первую строчку, сместив с нее США. За месяц поставки из этой северной страны выросли на 23%, а в годовом выражении в 2,1 раза - до 1,86 миллиарда евро. Из них 1,7 миллиарда пришлись на трубопроводный газ, а 162,8 миллиона - на СПГ.
США, опустившиеся на вторую строчку, продавали ЕС только СПГ - на 1,75 миллиарда евро. Это на 4% меньше, чем в июне, и на 15% меньше, чем годом ранее. Таким образом Штаты снижают поставки ЕС уже третий месяц подряд.
Третье место сохранил за собой Алжир с 1,26 миллиарда евро против 1,39 миллиарда месяцем ранее. Здесь большую часть занял газ, идущий по трубе - 1,02 миллиарда евро, а на сжиженный пришлось 243,9 миллиона.
Пятерку традиционно замыкает Великобритания, нарастившая за месяц экспорт трубопроводного газа в объединение на 11%, а в годовом выражении вдвое - до 905,3 миллиона евро.
В десятку также вошли Азербайджан - 510,8 миллиона евро (+7%), Нигерия - 310,5 миллиона (+61%), а также возобновившие поставки после паузы в июне Перу - 84,7 миллиона евро, Сенегал - 41,1 миллиона и Мавритания - 27,5 миллиона.
 
ГазСШАНОРВЕГИЯАЛЖИРЕС
 
 
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