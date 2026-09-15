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Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро
Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:34+0300
2026-09-15T13:34+0300
бизнес
россия
китай
казахстан
япония
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного ведомства республики, которые изучило РИА Новости. Экспорт грузовиков сократился в три раза - в отчетном периоде этого года поставки в денежном выражении достигли 2,7 миллиона долларов. Крупнейшим продавцом легковых автомобилей в Казахстан в январе-июле стал Китай, обеспечивший 40% импортных потребностей страны. Далее идут Япония (28%) и США (11%). Доля России была около 1%. Аналогично самой высокой была доля Китая и в поставках грузовиков - 63%. На втором месте оказался Таиланд (11%), на третьем - Швеция (6%). На Россию пришлось 1,06% поставок.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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бизнес, россия, китай, казахстан, япония
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ЯПОНИЯ
13:34 15.09.2026
 
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро

Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного ведомства республики, которые изучило РИА Новости.
Экспорт грузовиков сократился в три раза - в отчетном периоде этого года поставки в денежном выражении достигли 2,7 миллиона долларов.
Крупнейшим продавцом легковых автомобилей в Казахстан в январе-июле стал Китай, обеспечивший 40% импортных потребностей страны. Далее идут Япония (28%) и США (11%). Доля России была около 1%.
Аналогично самой высокой была доля Китая и в поставках грузовиков - 63%. На втором месте оказался Таиланд (11%), на третьем - Швеция (6%). На Россию пришлось 1,06% поставок.
 
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