https://1prime.ru/20260915/rossija-873310226.html
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро
Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:34+0300
2026-09-15T13:34+0300
2026-09-15T13:34+0300
бизнес
россия
китай
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного ведомства республики, которые изучило РИА Новости.
Экспорт грузовиков сократился в три раза - в отчетном периоде этого года поставки в денежном выражении достигли 2,7 миллиона долларов.
Крупнейшим продавцом легковых автомобилей в Казахстан в январе-июле стал Китай, обеспечивший 40% импортных потребностей страны. Далее идут Япония (28%) и США (11%). Доля России была около 1%.
Аналогично самой высокой была доля Китая и в поставках грузовиков - 63%. На втором месте оказался Таиланд (11%), на третьем - Швеция (6%). На Россию пришлось 1,06% поставок.
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бизнес, россия, китай, казахстан, япония
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ЯПОНИЯ
Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро
Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного ведомства республики, которые изучило РИА Новости.
Экспорт грузовиков сократился в три раза - в отчетном периоде этого года поставки в денежном выражении достигли 2,7 миллиона долларов.
Крупнейшим продавцом легковых автомобилей в Казахстан в январе-июле стал Китай, обеспечивший 40% импортных потребностей страны. Далее идут Япония (28%) и США (11%). Доля России была около 1%.
Аналогично самой высокой была доля Китая и в поставках грузовиков - 63%. На втором месте оказался Таиланд (11%), на третьем - Швеция (6%). На Россию пришлось 1,06% поставок.