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Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро

Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро

Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:34+0300

2026-09-15T13:34+0300

2026-09-15T13:34+0300

бизнес

россия

китай

казахстан

япония

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-июле сократила экспорт легковых автомобилей в Казахстан впятеро в годовом выражении - поставки составили 9,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного ведомства республики, которые изучило РИА Новости. Экспорт грузовиков сократился в три раза - в отчетном периоде этого года поставки в денежном выражении достигли 2,7 миллиона долларов. Крупнейшим продавцом легковых автомобилей в Казахстан в январе-июле стал Китай, обеспечивший 40% импортных потребностей страны. Далее идут Япония (28%) и США (11%). Доля России была около 1%. Аналогично самой высокой была доля Китая и в поставках грузовиков - 63%. На втором месте оказался Таиланд (11%), на третьем - Швеция (6%). На Россию пришлось 1,06% поставок.

китай

казахстан

япония

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бизнес, россия, китай, казахстан, япония