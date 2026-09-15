https://1prime.ru/20260915/rossija-873313213.html

Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11%

Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11% - 15.09.2026, ПРАЙМ

Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11%

Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе 2026 года выросли на 11% в годовом выражении, до 13,183 миллиона декалитров, следует из данных... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T14:23+0300

2026-09-15T14:23+0300

2026-09-15T14:29+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе 2026 года выросли на 11% в годовом выражении, до 13,183 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Кроме того, за аналогичный период на четверть выросли продажи сидра - до 7,249 миллиона декалитров, а пива - сократились на 2,6%, до 408,938 миллиона декалитров. Более чем на треть упали продажи плодового алкоголя - до 1,173 миллиона декалитров, на 27,6% - виноградосодержащих напитков без этилового спирта, на 7,6% - ликерных вин, на 2,7% - виноградных. Среди вин рост показали игристые - их продажи выросли на 4,3%, а также виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - на 2,8%. Продажи слабого алкоголя рухнули более чем вдвое за восемь месяцев, тогда как медовуху россияне стали покупать на 8,7% больше. Продажи коньяка снизились на 2,4%, а водки - на 0,1%, составив 47,758 миллиона декалитров. В целом продажи алкоголя в России в январе-августе снизились на 2% в годовом выражении, составив 613,497 миллиона декалитров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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