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Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11% - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11%
Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11% - 15.09.2026, ПРАЙМ
Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11%
Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе 2026 года выросли на 11% в годовом выражении, до 13,183 миллиона декалитров, следует из данных... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T14:23+0300
2026-09-15T14:29+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе 2026 года выросли на 11% в годовом выражении, до 13,183 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Кроме того, за аналогичный период на четверть выросли продажи сидра - до 7,249 миллиона декалитров, а пива - сократились на 2,6%, до 408,938 миллиона декалитров. Более чем на треть упали продажи плодового алкоголя - до 1,173 миллиона декалитров, на 27,6% - виноградосодержащих напитков без этилового спирта, на 7,6% - ликерных вин, на 2,7% - виноградных. Среди вин рост показали игристые - их продажи выросли на 4,3%, а также виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - на 2,8%. Продажи слабого алкоголя рухнули более чем вдвое за восемь месяцев, тогда как медовуху россияне стали покупать на 8,7% больше. Продажи коньяка снизились на 2,4%, а водки - на 0,1%, составив 47,758 миллиона декалитров. В целом продажи алкоголя в России в январе-августе снизились на 2% в годовом выражении, составив 613,497 миллиона декалитров.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:23 15.09.2026 (обновлено: 14:29 15.09.2026)
 
Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе выросли на 11%

Росалкогольтабакконтроль: продажи ликеро-водочных изделий в январе-августе выросли на 11%

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Продажи ликеро-водочных изделий в России в январе-августе 2026 года выросли на 11% в годовом выражении, до 13,183 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Кроме того, за аналогичный период на четверть выросли продажи сидра - до 7,249 миллиона декалитров, а пива - сократились на 2,6%, до 408,938 миллиона декалитров.
Более чем на треть упали продажи плодового алкоголя - до 1,173 миллиона декалитров, на 27,6% - виноградосодержащих напитков без этилового спирта, на 7,6% - ликерных вин, на 2,7% - виноградных. Среди вин рост показали игристые - их продажи выросли на 4,3%, а также виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом - на 2,8%.
Продажи слабого алкоголя рухнули более чем вдвое за восемь месяцев, тогда как медовуху россияне стали покупать на 8,7% больше. Продажи коньяка снизились на 2,4%, а водки - на 0,1%, составив 47,758 миллиона декалитров.
В целом продажи алкоголя в России в январе-августе снизились на 2% в годовом выражении, составив 613,497 миллиона декалитров.
 
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