https://1prime.ru/20260915/rossija-873317967.html
В России строят 14 горнолыжных курортов
В России строят 14 горнолыжных курортов - 15.09.2026, ПРАЙМ
В России строят 14 горнолыжных курортов
Горнолыжные курорты России становятся точками притяжения для туристов, на территории страны при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство" в... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T15:51+0300
2026-09-15T15:51+0300
2026-09-15T15:51+0300
туризм
бизнес
россия
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873317967.jpg?1789476697
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Горнолыжные курорты России становятся точками притяжения для туристов, на территории страны при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство" в настоящее время строится 14 таких курортов, из которых два уже принимают гостей, рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Мы видим, как горнолыжные курорты становятся мощными точками притяжения, предлагая гостям разные сценарии отдыха... Сегодня с поддержкой нацпроекта строятся 14 горнолыжных комплексов, 2 уже принимают гостей", - цитирует Вахрукова пресс-служба ведомства.
По его словам, льготные кредиты по национальному проекту направляются на строительство канатных дорог и отелей. Вахруков подчеркнул, что популярность курортов во многом способствует росту числа турпоездок и расширению географии путешествий.
"Сегодня современные горнолыжные комплексы принимают гостей от Сахалина до Сочи", - заключил он.
сахалин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, сахалин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Сахалин
В России строят 14 горнолыжных курортов
Вахруков: горнолыжные курорты России становятся точками притяжения для туристов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Горнолыжные курорты России становятся точками притяжения для туристов, на территории страны при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство" в настоящее время строится 14 таких курортов, из которых два уже принимают гостей, рассказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"Мы видим, как горнолыжные курорты становятся мощными точками притяжения, предлагая гостям разные сценарии отдыха... Сегодня с поддержкой нацпроекта строятся 14 горнолыжных комплексов, 2 уже принимают гостей", - цитирует Вахрукова пресс-служба ведомства.
По его словам, льготные кредиты по национальному проекту направляются на строительство канатных дорог и отелей. Вахруков подчеркнул, что популярность курортов во многом способствует росту числа турпоездок и расширению географии путешествий.
"Сегодня современные горнолыжные комплексы принимают гостей от Сахалина до Сочи", - заключил он.