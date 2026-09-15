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Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи
Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи
Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи в месячном выражении - поставки составили 223 тысячи долларов, следует из данных южнокорейской | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:31+0300
2026-09-15T16:31+0300
россия
мировая экономика
сша
филиппины
вьетнам
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи в месячном выражении - поставки составили 223 тысячи долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости. Интерес к этому десерту Россия снижает второй месяц подряд - июльские поставки были вдвое ниже объемов предшествующего месяца. Россия в августе заняла 11-е место в мире по объемам импорта корейского мороженого. Активнее всего его завозили США (2,3 миллиона долларов). Также в тройку наиболее заметных покупателей вошли Филиппины (824 тысячи долларов) и Вьетнам (814 тысяч долларов).
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, филиппины, вьетнам
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ФИЛИППИНЫ, ВЬЕТНАМ
16:31 15.09.2026
 
Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи в месячном выражении - поставки составили 223 тысячи долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Интерес к этому десерту Россия снижает второй месяц подряд - июльские поставки были вдвое ниже объемов предшествующего месяца.
Россия в августе заняла 11-е место в мире по объемам импорта корейского мороженого.
Активнее всего его завозили США (2,3 миллиона долларов). Также в тройку наиболее заметных покупателей вошли Филиппины (824 тысячи долларов) и Вьетнам (814 тысяч долларов).
 
РОССИЯМировая экономикаСШАФИЛИППИНЫВЬЕТНАМ
 
 
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