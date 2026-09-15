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Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи в месячном выражении - поставки составили 223 тысячи долларов, следует из данных южнокорейской | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:31+0300

2026-09-15T16:31+0300

2026-09-15T16:31+0300

россия

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сша

филиппины

вьетнам

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия в августе втрое сократила импорт мороженого из Южной Кореи в месячном выражении - поставки составили 223 тысячи долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости. Интерес к этому десерту Россия снижает второй месяц подряд - июльские поставки были вдвое ниже объемов предшествующего месяца. Россия в августе заняла 11-е место в мире по объемам импорта корейского мороженого. Активнее всего его завозили США (2,3 миллиона долларов). Также в тройку наиболее заметных покупателей вошли Филиппины (824 тысячи долларов) и Вьетнам (814 тысяч долларов).

сша

филиппины

вьетнам

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, сша, филиппины, вьетнам