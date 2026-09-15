https://1prime.ru/20260915/rossija-873324586.html

Владелец бренда Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

Владелец бренда Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России - 15.09.2026, ПРАЙМ

Владелец бренда Uniqlo зарегистрировал товарный знак в России

Японский розничный холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, зарегистрировал в России свой товарный знак, следует из данных Роспатента, которые изучило... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:20+0300

2026-09-15T19:20+0300

2026-09-15T19:30+0300

бизнес

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uniqlo

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Японский розничный холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, зарегистрировал в России свой товарный знак, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, компания зарегистрировала товарный знак Fast Retailing 14 сентября текущего года, а исключительные права на него продлятся до 31 августа 2035 года. Под соответствующим брендом можно производить и продавать одежду и обувь, утварь для дома, косметику, ювелирные изделия, а также проводить мероприятия и организовывать рекламные кампании. Uniqlo - компания по производству одежды. Она была основана в японском городе Ямагути в 1949 году, как текстильная фабрика.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, uniqlo