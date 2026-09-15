https://1prime.ru/20260915/rossija-873328004.html

Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев

Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев

Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области, это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались, заявил глава Минэнерго РФ... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:18+0300

2026-09-15T21:18+0300

2026-09-15T21:18+0300

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области, это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "В этот период особенно важна именно энергетическая безопасность. Поэтому мы последовательно выступаем за вопросы, связанные с энергетической безопасностью, за равноправный доступ к энергоресурсам, за недискриминационный подход к энергетике. За доступ, равноправный доступ к технологиям в области энергетики", - сказал он в эфире "России 24" в контексте встречи министров энергетики G20. "Мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы все страны эффективно развивались", - добавил министр. Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Встреча запланирована на 14-16 сентября.

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россия, сергей цивилев