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Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев
Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев
Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области, это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались, заявил глава Минэнерго РФ... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:18+0300
2026-09-15T21:18+0300
2026-09-15T21:18+0300
россия
сергей цивилев
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области, это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"В этот период особенно важна именно энергетическая безопасность. Поэтому мы последовательно выступаем за вопросы, связанные с энергетической безопасностью, за равноправный доступ к энергоресурсам, за недискриминационный подход к энергетике. За доступ, равноправный доступ к технологиям в области энергетики", - сказал он в эфире "России 24" в контексте встречи министров энергетики G20.
"Мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы все страны эффективно развивались", - добавил министр.
Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Встреча запланирована на 14-16 сентября.
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россия, сергей цивилев
Россия выступает за равный доступ к энергетике, заявил Цивилев
Глава Минэнерго Цивилев: Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за равный доступ к энергетике и технологиям в этой области, это необходимо, чтобы все страны эффективно развивались, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"В этот период особенно важна именно энергетическая безопасность. Поэтому мы последовательно выступаем за вопросы, связанные с энергетической безопасностью, за равноправный доступ к энергоресурсам, за недискриминационный подход к энергетике. За доступ, равноправный доступ к технологиям в области энергетики", - сказал он в эфире "России 24" в контексте встречи министров энергетики G20.
"Мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы все страны эффективно развивались", - добавил министр.
Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства. Встреча запланирована на 14-16 сентября.