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Россияне могут оплатить визу наличными в аэропорту Каира
Россияне могут оплатить визу наличными в аэропорту Каира - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россияне могут оплатить визу наличными в аэропорту Каира
Россияне после ввода цифровых виз для въезда в Египет все еще могут оплатить визу наличными в международном аэропорту Каира, сообщили РИА Новости в посольстве... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T13:52+0300
2026-09-15T13:52+0300
2026-09-15T13:52+0300
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СТАМБУЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне после ввода цифровых виз для въезда в Египет все еще могут оплатить визу наличными в международном аэропорту Каира, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Египте.
"Стоимость визы составляет 36 долларов, где 30 долларов - визовый сбор, 6 долларов - сервисный сбор. Стандартным порядком предусмотрена оплата цифровой визы банковскими картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Вместе с тем, согласно полученным разъяснениям министерства туризма и древностей Египта, для граждан России сохраняется возможность приобретения цифровой визы в отделениях банков в зоне прилета в аэропорту за наличные доллары США", - сообщили в дипмиссии.
Граждане 118 стран, включая Россию, могут получить электронную въездную визу в Египет тремя способами, в том числе через мобильное приложение и терминалы самообслуживания в аэропорту Каира, сообщил ранее РИА Новости глава сектора информационных технологий аэропорта Хайтам Абдельхамид Салям. Ранее туристы, прибывающие в Каир, могли приобрести бумажную визу только в отделениях уполномоченных банков в аэропорту.
Ранее правительство Египта заявило, что с 1 августа 2026 года началась пилотная эксплуатация новой цифровой системы выдачи въездных виз по прибытии в международном аэропорту Каира. Система пока работает в экспериментальном режиме. В дальнейшем ее планируется постепенно распространить на другие аэропорты Египта.
Каирский аэропорт является крупнейшим в Африке, ежегодно он обслуживает более 30 миллионов пассажиров.
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туризм, бизнес, египет, каир, африка, visa, mastercard
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, Каир, АФРИКА, Visa, Mastercard
Россияне могут оплатить визу наличными в аэропорту Каира
Посольство РФ: россияне после ввода цифровых виз в Египет могут оплатить визу наличными
СТАМБУЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне после ввода цифровых виз для въезда в Египет все еще могут оплатить визу наличными в международном аэропорту Каира, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Египте.
"Стоимость визы составляет 36 долларов, где 30 долларов - визовый сбор, 6 долларов - сервисный сбор. Стандартным порядком предусмотрена оплата цифровой визы банковскими картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Вместе с тем, согласно полученным разъяснениям министерства туризма и древностей Египта, для граждан России сохраняется возможность приобретения цифровой визы в отделениях банков в зоне прилета в аэропорту за наличные доллары США", - сообщили в дипмиссии.
Граждане 118 стран, включая Россию, могут получить электронную въездную визу в Египет тремя способами, в том числе через мобильное приложение и терминалы самообслуживания в аэропорту Каира, сообщил ранее РИА Новости глава сектора информационных технологий аэропорта Хайтам Абдельхамид Салям. Ранее туристы, прибывающие в Каир, могли приобрести бумажную визу только в отделениях уполномоченных банков в аэропорту.
Ранее правительство Египта заявило, что с 1 августа 2026 года началась пилотная эксплуатация новой цифровой системы выдачи въездных виз по прибытии в международном аэропорту Каира. Система пока работает в экспериментальном режиме. В дальнейшем ее планируется постепенно распространить на другие аэропорты Египта.
Каирский аэропорт является крупнейшим в Африке, ежегодно он обслуживает более 30 миллионов пассажиров.