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Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры

Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры - 15.09.2026, ПРАЙМ

Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры

Россия лидирует в рейтинге новой методологии всемирного банка Business Ready (B-Ready) среди стран по качеству государственной инфраструктуры, сообщила... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:07+0300

2026-09-15T21:07+0300

2026-09-15T21:07+0300

экономика

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банки

агентство стратегических инициатив

всемирный банк

инфраструктура

бизнес

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия лидирует в рейтинге новой методологии всемирного банка Business Ready (B-Ready) среди стран по качеству государственной инфраструктуры, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "По условиям ведения бизнеса Россия уже конкурирует с ведущими экономиками мира. Это показывает наша самооценка по методологии Всемирного банка В-Ready 2025 года: 13-е место среди 102 стран, по качеству государственной инфраструктуры - 1-е", - написала Чупшева в Telegram-канале. Глава АСИ также напомнила, что условия для ведения бизнеса внутри страны улучшаются через Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, созданную по поручению президента России Владимира Путина, в рамках которой для регионов определены 24 показателя с конкретными ориентирами на 2027 и 2030 годы. Национальная модель целевых условий ведения бизнеса - система ключевых показателей эффективности для регионов. Модель, разрабатываемая АСИ совместно с министерством экономического развития РФ и деловыми объединениями, направлена на улучшение инвестиционного климата в регионах России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, агентство стратегических инициатив, всемирный банк, инфраструктура, бизнес