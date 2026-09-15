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Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры - 15.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры
Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры - 15.09.2026, ПРАЙМ
Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры
Россия лидирует в рейтинге новой методологии всемирного банка Business Ready (B-Ready) среди стран по качеству государственной инфраструктуры, сообщила... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T21:07+0300
2026-09-15T21:07+0300
экономика
россия
банки
агентство стратегических инициатив
всемирный банк
инфраструктура
бизнес
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия лидирует в рейтинге новой методологии всемирного банка Business Ready (B-Ready) среди стран по качеству государственной инфраструктуры, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "По условиям ведения бизнеса Россия уже конкурирует с ведущими экономиками мира. Это показывает наша самооценка по методологии Всемирного банка В-Ready 2025 года: 13-е место среди 102 стран, по качеству государственной инфраструктуры - 1-е", - написала Чупшева в Telegram-канале. Глава АСИ также напомнила, что условия для ведения бизнеса внутри страны улучшаются через Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, созданную по поручению президента России Владимира Путина, в рамках которой для регионов определены 24 показателя с конкретными ориентирами на 2027 и 2030 годы. Национальная модель целевых условий ведения бизнеса - система ключевых показателей эффективности для регионов. Модель, разрабатываемая АСИ совместно с министерством экономического развития РФ и деловыми объединениями, направлена на улучшение инвестиционного климата в регионах России.
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россия, банки, агентство стратегических инициатив, всемирный банк, инфраструктура, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Банки, Агентство стратегических инициатив, Всемирный банк, инфраструктура, Бизнес
21:07 15.09.2026
 
Россия стала лидером в рейтинге B-Ready по качеству госинфраструктуры

Чупшева: Россия стала лидером в рейтинге B-Ready среди стран по качеству госинфраструктуры

© РИА Новости . Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Максим Захаров
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия лидирует в рейтинге новой методологии всемирного банка Business Ready (B-Ready) среди стран по качеству государственной инфраструктуры, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"По условиям ведения бизнеса Россия уже конкурирует с ведущими экономиками мира. Это показывает наша самооценка по методологии Всемирного банка В-Ready 2025 года: 13-е место среди 102 стран, по качеству государственной инфраструктуры - 1-е", - написала Чупшева в Telegram-канале.
Глава АСИ также напомнила, что условия для ведения бизнеса внутри страны улучшаются через Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, созданную по поручению президента России Владимира Путина, в рамках которой для регионов определены 24 показателя с конкретными ориентирами на 2027 и 2030 годы.
Национальная модель целевых условий ведения бизнеса - система ключевых показателей эффективности для регионов. Модель, разрабатываемая АСИ совместно с министерством экономического развития РФ и деловыми объединениями, направлена на улучшение инвестиционного климата в регионах России.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиАгентство стратегических инициативВсемирный банкинфраструктураБизнес
 
 
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