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"Временный баланс": аналитики объяснили позитивную динамику рубля

"Временный баланс": аналитики объяснили позитивную динамику рубля - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Временный баланс": аналитики объяснили позитивную динамику рубля

Рубль во вторник практически не изменился к юаню под влиянием ряда как позитивных, так и оказывающих давление факторов, следует из данных Московской биржи и... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T19:54+0300

2026-09-15T19:54+0300

2026-09-15T19:54+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рубль во вторник практически не изменился к юаню под влиянием ряда как позитивных, так и оказывающих давление факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,57 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 2,52%, до 108,35 доллара за баррель. Несмотря на отсутствие динамики по итогам торгов, курс китайской валюты во вторник моментами и рос, и снижался, двигаясь в диапазоне 12,5-12,63 рубля. "Курс рубля ищет временный баланс около 84-85 за доллар и 12,5-12,6 за юань. Отчасти поддержку нацвалюте оказало сокращение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Позитивно для рубля и пятничное решение ЦБ сохранить ключевую ставку без изменений. В пользу рублевых активов в целом играют геополитический фон и благоприятная ценовая конъюнктура в нефти и газе", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В то же время давление на рубль сохраняется из-за подъема импорта, также отметил эксперт. "ЦБ также зафиксировал позитивную динамику национальной валюты к доллару и евро. Отчасти, этому способствовали растущие нефтяные котировки. К тому же, оптимизму у инвесторов способствовала позитивная тональность в заявлениях официальных лиц РФ относительно возможности прекращения огня по энергетическим объектам. Вышедший в понедельник вечером обзор ЦБ напомнил о сохранении низких продаж валюты в августе, но в сентябре эта ситуация, судя по всему, выравнивается", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В целом у курса юаня сохраняется потенциал к движению ниже 12,5 рубля за юань, особенно в случае нового геополитического позитива и/или дальнейшего роста цен на нефть, делится Григорьев. "В краткосрочной перспективе курс, вероятно, останется вблизи текущих уровней. Однако уже на следующей неделе продажи валюты экспортерами под налоговый период могут локально поддержать рубль: доллар может на время сместиться к 82-83 рублям, юань - к значениям около 12,3 рубля", - заключает Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, минфин, рубль, валюта, курсы валют, россия, финансы