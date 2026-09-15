Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/rusavshij-873321131.html
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте
"Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:58+0300
2026-09-15T17:58+0300
рынок
русал
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873321131.jpg?1789484334
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем размещения и ориентир ставки купонов будут определены позднее. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 1 000 юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, русал, банк россии
Рынок, Русал, Банк России
17:58 15.09.2026
 
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте

"Русал" планирует 29 сентября собрать заявки на биржевые облигации в китайской валюте

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем размещения и ориентир ставки купонов будут определены позднее.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 1 000 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
 
РынокРусалБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала