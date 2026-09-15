https://1prime.ru/20260915/rusavshij-873321131.html

"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте

"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте

"Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:58+0300

2026-09-15T17:58+0300

2026-09-15T17:58+0300

рынок

русал

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873321131.jpg?1789484334

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем размещения и ориентир ставки купонов будут определены позднее. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 1 000 юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, русал, банк россии