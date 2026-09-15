https://1prime.ru/20260915/rusavshij-873321131.html
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте
"Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:58+0300
2026-09-15T17:58+0300
2026-09-15T17:58+0300
рынок
русал
банк россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем размещения и ориентир ставки купонов будут определены позднее.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 1 000 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
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рынок, русал, банк россии
Рынок, Русал, Банк России
"Русал" 29 сентября соберет заявки на биржевые облигации в китайской валюте
"Русал" планирует 29 сентября собрать заявки на биржевые облигации в китайской валюте
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Русал" планирует 29 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем размещения и ориентир ставки купонов будут определены позднее.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-001Р-17 с ежемесячной выплатой купонов. Номинал облигаций - 1 000 юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 октября. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".