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Рынок акций РФ умеренно снижается на фоне фиксации прибыли инвесторами

Рынок акций РФ умеренно снижается на фоне фиксации прибыли инвесторами - 15.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ умеренно снижается на фоне фиксации прибыли инвесторами

Российский рынок акций умеренно снижается днем вторника на фоне фиксации прибыли инвесторами после вчерашнего роста на геополитическом позитиве, следует из... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T15:48+0300

2026-09-15T15:48+0300

2026-09-15T15:59+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается днем вторника на фоне фиксации прибыли инвесторами после вчерашнего роста на геополитическом позитиве, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.27 мск снижался на 0,51%, до 2348,99 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,85%, до 106,59 доллара за баррель. "Инвесторы частично фиксируют прибыль на фоне выдохшегося вчерашнего геополитического позитива... Подорожание нефти сегодня уже не обеспечивает рост всего российского рынка", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на отступление от достигнутых накануне локальных пиков и будет ощущать давление от приостановки роста цен на нефть, которые, однако, все еще высоки, делится Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Дополнительный импульс покупателям дали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал идею энергетического перемирия интересной. Рынок воспринял это как осторожный позитивный сигнал со стороны Кремля и подтверждение того, что переговорный трек по крайней мере остается открытым для обсуждения", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Циана" (+3,13%), "Позитива" (+2,89%), ГК "Мать и дитя" (+2,19%), МТС (+1,97%), "Селигдара" (+1,94%). В лидерах снижения - акции "Самолета" (-7,85%), "Фосагро" (−2,77%), "Акрона" (-2,58%), "СПБ Биржи" (-1,61%), "Московского кредитного банка" (-1,42%). Прогнозы "Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи не опустится ниже 2300 пунктов, а к концу основной сессии, по нашему прогнозу, останется в коридоре 2310-2370 пунктов", - прогнозирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "В отсутствие существенных корпоративных новостей и на фоне консолидации на рынке нефти индекс Мосбиржи может колебаться вокруг 2350 пунктов в ожидании импульса для дальнейшего восстановления", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, владимир чернов, елена кожухова, дмитрий песков, мосбиржа, ик "велес капитал", финам