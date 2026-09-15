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Минфин: рынок криптовалют вошел в стадию формирования - 15.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин: рынок криптовалют вошел в стадию формирования
Минфин: рынок криптовалют вошел в стадию формирования - 15.09.2026, ПРАЙМ
Минфин: рынок криптовалют вошел в стадию формирования
Российский рынок криптовалют вошел в стадию формирования, создается необходимая инфраструктура для легального обращения цифровых валют, сообщил директор... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:28+0300
2026-09-15T17:28+0300
финансы
минфин рф
минфин
банк россии
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок криптовалют вошел в стадию формирования, создается необходимая инфраструктура для легального обращения цифровых валют, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Хотел подтвердить, что рынок действительно уже вошел в стадию формирования. Мы это видим и по своим контрагентам, потому что в рамках подготовки законопроекта, отдельных его частей, по блокам, множество встреч будет проведено, множество экспертных дискуссий, и, собственно, все уже активно входят в эту фазу", - сказал он на форуме РБК "Кэпитал Маркетс". По словам Яковлева, рынок криптовалют достаточно давно разделился на "черный" и "серый" сегменты. При этом "серым" он был, потому что не было соответствующего регулирования. "По большому счету, все те, кто не были "черными", они сейчас активно в этом процессе, для них это действительно возможность. Какое-то определенное вымывание, возможно, произойдет, консолидация, но это естественный процесс. Но, тем не менее, инфраструктура создается", - отметил глава департамента. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
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финансы, минфин рф, минфин, банк россии
Финансы, Минфин РФ, Минфин, Банк России
17:28 15.09.2026
 
Минфин: рынок криптовалют вошел в стадию формирования

Минфин: российский рынок криптовалют вошел в стадию формирования

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок криптовалют вошел в стадию формирования, создается необходимая инфраструктура для легального обращения цифровых валют, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.
"Хотел подтвердить, что рынок действительно уже вошел в стадию формирования. Мы это видим и по своим контрагентам, потому что в рамках подготовки законопроекта, отдельных его частей, по блокам, множество встреч будет проведено, множество экспертных дискуссий, и, собственно, все уже активно входят в эту фазу", - сказал он на форуме РБК "Кэпитал Маркетс".
По словам Яковлева, рынок криптовалют достаточно давно разделился на "черный" и "серый" сегменты. При этом "серым" он был, потому что не было соответствующего регулирования.
"По большому счету, все те, кто не были "черными", они сейчас активно в этом процессе, для них это действительно возможность. Какое-то определенное вымывание, возможно, произойдет, консолидация, но это естественный процесс. Но, тем не менее, инфраструктура создается", - отметил глава департамента.
С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника.
Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Перед сделками всем инвесторам вне зависимости от статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
 
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