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Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным

Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным - 15.09.2026, ПРАЙМ

Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным

Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным, при этом корпоративные клиенты все менее охотно платят за передовые модели ИИ и выбирают их... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:40+0300

2026-09-15T17:40+0300

2026-09-15T17:40+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным, при этом корпоративные клиенты все менее охотно платят за передовые модели ИИ и выбирают их более дешевые альтернативы, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. "Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным: Anthropic опередила OpenAI на ключевых рынках корпоративных клиентов... Корпоративные заказчики, которые первоначально платили премиальные цены за доступ к передовым моделям ИИ, все чаще рассматривают более дешевые альтернативы", - говорится в материале. Ведущие ИИ-лаборатории по-прежнему несут значительные операционные убытки, а перспективы выхода на прибыльность становятся все более неопределенными - особенно на фоне подготовки к запланированным IPO, отмечает Fitch. "Согласно консенсус-прогнозам, совокупные капитальные расходы крупнейших облачных провайдеров могут превысить 1 триллион долларов в год в 2027–2029 годах, что существенно выше уровней, которые Fitch ранее считал экономически обоснованными исходя из проведенного анализа общего потенциального рынка", - добавляют аналитики агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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