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Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным
Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным - 15.09.2026, ПРАЙМ
Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным
Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным, при этом корпоративные клиенты все менее охотно платят за передовые модели ИИ и выбирают их... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:40+0300
2026-09-15T17:40+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным, при этом корпоративные клиенты все менее охотно платят за передовые модели ИИ и выбирают их более дешевые альтернативы, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным: Anthropic опередила OpenAI на ключевых рынках корпоративных клиентов... Корпоративные заказчики, которые первоначально платили премиальные цены за доступ к передовым моделям ИИ, все чаще рассматривают более дешевые альтернативы", - говорится в материале.
Ведущие ИИ-лаборатории по-прежнему несут значительные операционные убытки, а перспективы выхода на прибыльность становятся все более неопределенными - особенно на фоне подготовки к запланированным IPO, отмечает Fitch.
"Согласно консенсус-прогнозам, совокупные капитальные расходы крупнейших облачных провайдеров могут превысить 1 триллион долларов в год в 2027–2029 годах, что существенно выше уровней, которые Fitch ранее считал экономически обоснованными исходя из проведенного анализа общего потенциального рынка", - добавляют аналитики агентства.
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технологии, fitch ratings, fitch, openai
Технологии, Fitch Ratings, Fitch, OpenAI
Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным
Fitch: рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным, при этом корпоративные клиенты все менее охотно платят за передовые модели ИИ и выбирают их более дешевые альтернативы, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"Рынок поставщиков ИИ-сервисов становится все более конкурентным: Anthropic опередила OpenAI на ключевых рынках корпоративных клиентов... Корпоративные заказчики, которые первоначально платили премиальные цены за доступ к передовым моделям ИИ, все чаще рассматривают более дешевые альтернативы", - говорится в материале.
Ведущие ИИ-лаборатории по-прежнему несут значительные операционные убытки, а перспективы выхода на прибыльность становятся все более неопределенными - особенно на фоне подготовки к запланированным IPO, отмечает Fitch.
"Согласно консенсус-прогнозам, совокупные капитальные расходы крупнейших облачных провайдеров могут превысить 1 триллион долларов в год в 2027–2029 годах, что существенно выше уровней, которые Fitch ранее считал экономически обоснованными исходя из проведенного анализа общего потенциального рынка", - добавляют аналитики агентства.