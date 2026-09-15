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РЖД рассказали о росте железнодорожных перевозок по МТК "Север – Юг" - 15.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД рассказали о росте железнодорожных перевозок по МТК "Север – Юг"
РЖД рассказали о росте железнодорожных перевозок по МТК "Север – Юг" - 15.09.2026, ПРАЙМ
РЖД рассказали о росте железнодорожных перевозок по МТК "Север – Юг"
Железнодорожные перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" в январе-августе 2026 года выросли 7% в годовом выражении, в том... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T16:12+0300
2026-09-15T16:12+0300
бизнес
санкт-петербург
индия
ржд
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" в январе-августе 2026 года выросли 7% в годовом выражении, в том числе в августе – на 33,3%, сообщили РЖД. "Перевозки грузов по МТК "Север – Юг" продолжают расти. В августе 2026 года по МТК перевезли 1,1 млн тонн грузов (+33,3% к августу 2025 г.). За 8 месяцев 2026 года перевезено 7,8 млн тонн различных грузов (+7% к аналогичному периоду 2025 г.)", - говорится в сообщении. Увеличение объемов перевозок по МТК "Север – Юг", отмечает компания, одна из стратегических целей РЖД. МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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бизнес, санкт-петербург, индия, ржд
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНДИЯ, РЖД
16:12 15.09.2026
 
РЖД рассказали о росте железнодорожных перевозок по МТК "Север – Юг"

РЖД: перевозки грузов по МТК "Север — Юг" в январе-августе выросли на 7%

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" в январе-августе 2026 года выросли 7% в годовом выражении, в том числе в августе – на 33,3%, сообщили РЖД.
"Перевозки грузов по МТК "Север – Юг" продолжают расти. В августе 2026 года по МТК перевезли 1,1 млн тонн грузов (+33,3% к августу 2025 г.). За 8 месяцев 2026 года перевезено 7,8 млн тонн различных грузов (+7% к аналогичному периоду 2025 г.)", - говорится в сообщении.
Увеличение объемов перевозок по МТК "Север – Юг", отмечает компания, одна из стратегических целей РЖД.
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИНДИЯРЖД
 
 
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