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Санкции против России вернулись Западу бумерангом, заявили в Турции

Санкции против России вернулись Западу бумерангом, заявили в Турции - 15.09.2026, ПРАЙМ

Санкции против России вернулись Западу бумерангом, заявили в Турции

Западные страны осознали, что введенные ими санкции против РФ вернулись бумерангом и нанесли ущерб Европе, поэтому будут активнее искать способы отмены санкций, | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T21:11+0300

2026-09-15T21:11+0300

2026-09-15T21:11+0300

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АНТАКЬЯ (Турция), 15 сен - ПРАЙМ. Западные страны осознали, что введенные ими санкции против РФ вернулись бумерангом и нанесли ущерб Европе, поэтому будут активнее искать способы отмены санкций, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Турции Шюкрю Сина Гюрель. "Запад уже начал осознавать, что введенные им санкции против РФ вернулись бумерангом и нанесли значительный экономический ущерб самим западным странам, поэтому они теперь будут интенсивнее искать возможности для аннулирования санкций или их обхода. Положить конец этим ограничениям как раз в интересах Европы", - заявил Гюлер, комментируя планы созвать бизнес-форум РФ-США-Германия. По его словам, список стран, которые могут принять такой форум, вполне определенный, этим странам необходимо сохранять сбалансированные отношения с Москвой, Вашингтоном и Берлином. Среди этих стран - Турция, отметил эксперт. По мнению Гюлера, попытки США навязать свою гегемонию на Ближнем Востоке не увенчались успехом, а сейчас появилась возможность создать новый региональный порядок. "Именно поэтому нужно заново наладить экономические и политические отношения в регионе", - отметил эксперт. Более 20 запросов от немецкого бизнеса поступило на участие в форуме РФ-США-Германия, они идут "прямо шквалом", сообщил ранее журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также сказал, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума, идея была поддержана.

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мировая экономика, россия, турция, европа, санкции против рф, запад