https://1prime.ru/20260915/sboi-873321209.html

В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои

В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои - 15.09.2026, ПРАЙМ

В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T17:58+0300

2026-09-15T17:58+0300

2026-09-15T17:58+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 16.58 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 27 тысяч. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Индии и ряде других стран. По данным Downdetector, пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, сша, канада, бразилия, discord, downdetector