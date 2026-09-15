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В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои - 15.09.2026, ПРАЙМ
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В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои
В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои - 15.09.2026, ПРАЙМ
В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои
Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T17:58+0300
2026-09-15T17:58+0300
технологии
бизнес
сша
канада
бразилия
discord
downdetector
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 16.58 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 27 тысяч. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Индии и ряде других стран. По данным Downdetector, пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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технологии, бизнес, сша, канада, бразилия, discord, downdetector
Технологии, Бизнес, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Discord, Downdetector
17:58 15.09.2026
 
В работе соцсети Discord произошли масштабные сбои

Downdetector: в работе соцсети Discord произошли масштабные сбои

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, сбои начались примерно в 16.58 мск, наибольшее количество жалоб поступает из США - более 27 тысяч. Неполадки фиксируются также в Канаде, Бразилии, Мексике, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, Индии и ряде других стран.
По данным Downdetector, пользователи Discord сообщают о проблемах в работе мобильного приложения, а также о сбоях голосовых звонков и авторизации.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
 
ТехнологииБизнесСШАКАНАДАБРАЗИЛИЯDiscordDowndetector
 
 
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