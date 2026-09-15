https://1prime.ru/20260915/sinara-873304240.html
"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб
"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб - 15.09.2026, ПРАЙМ
"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб
Компания "Синара - Транспортные машины" перенесла на неопределенный срок размещение облигаций выпуска объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T12:02+0300
2026-09-15T12:02+0300
2026-09-15T12:02+0300
бизнес
рынок
россия
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Компания "Синара - Транспортные машины" перенесла на неопределенный срок размещение облигаций выпуска объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"Сделка перенесена на неопределенный срок", - сообщил собеседник агентства.
Компания планировала сегодня, 15 сентября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-10 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Ориентир ставки купонов составлял не выше 17,75% годовых.
Техническая часть размещения предварительно ожидалась 17 сентября.
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бизнес, рынок, россия
"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб
"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Компания "Синара - Транспортные машины" перенесла на неопределенный срок размещение облигаций выпуска объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"Сделка перенесена на неопределенный срок", - сообщил собеседник агентства.
Компания планировала сегодня, 15 сентября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-10 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Ориентир ставки купонов составлял не выше 17,75% годовых.
Техническая часть размещения предварительно ожидалась 17 сентября.