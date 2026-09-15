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"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб

"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Синара - Транспортные машины" перенесла размещение облигаций на 4 млрд руб

Компания "Синара - Транспортные машины" перенесла на неопределенный срок размещение облигаций выпуска объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T12:02+0300

2026-09-15T12:02+0300

2026-09-15T12:02+0300

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Компания "Синара - Транспортные машины" перенесла на неопределенный срок размещение облигаций выпуска объемом 4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Сделка перенесена на неопределенный срок", - сообщил собеседник агентства. Компания планировала сегодня, 15 сентября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации серии 001P-10 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Ориентир ставки купонов составлял не выше 17,75% годовых. Техническая часть размещения предварительно ожидалась 17 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, рынок, россия