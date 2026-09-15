https://1prime.ru/20260915/slutskij-873295917.html

Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений

Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений - 15.09.2026, ПРАЙМ

Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить в России размер стипендии для студентов очных отделений на уровне не ниже величины МРОТ, соответствующее... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T05:33+0300

2026-09-15T05:33+0300

2026-09-15T05:33+0300

россия

общество

леонид слуцкий

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить в России размер стипендии для студентов очных отделений на уровне не ниже величины МРОТ, соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц. "Полагаем необходимым установить минимальный размер государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии для студентов, обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, на уровне не ниже величины МРОТ", - сказано в документе. Кроме того, в обращении парламентарий предлагает предусмотреть механизм ежегодной индексации стипендий в зависимости от изменения величины МРОТ. В беседе с РИА Новости Слуцкий отметил, что особенно в тяжелом состоянии оказываются ребята, у которых нет родителей, студенты с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей, поэтому, по его мнению, государственная стипендия должна быть не ниже МРОТ и ежегодно индексироваться. "Россия не должна терять способных молодых людей только потому, что их семьям не хватает денег", - добавил он. В документе отмечается, что принятие указанных мер позволит существенно повысить уровень жизни студенчества и социальную стабильность в студенческой среде, снизить риски оттока талантливой молодежи из сферы образования. Кроме того, по мнению автора инициативы, уменьшение финансовой нагрузки на семьи обучающихся повысит привлекательность высшего образования для молодежи из социально незащищенных слоев населения, сократив необходимость совмещения учебы с работой, негативно влияющего на успеваемость и здоровье студентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , леонид слуцкий