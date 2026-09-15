Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений - 15.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260915/slutskij-873295917.html
Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений
Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений - 15.09.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить в России размер стипендии для студентов очных отделений на уровне не ниже величины МРОТ, соответствующее... | 15.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-15T05:33+0300
2026-09-15T05:33+0300
россия
общество
леонид слуцкий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873295917.jpg?1789439599
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить в России размер стипендии для студентов очных отделений на уровне не ниже величины МРОТ, соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц. "Полагаем необходимым установить минимальный размер государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии для студентов, обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, на уровне не ниже величины МРОТ", - сказано в документе. Кроме того, в обращении парламентарий предлагает предусмотреть механизм ежегодной индексации стипендий в зависимости от изменения величины МРОТ. В беседе с РИА Новости Слуцкий отметил, что особенно в тяжелом состоянии оказываются ребята, у которых нет родителей, студенты с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей, поэтому, по его мнению, государственная стипендия должна быть не ниже МРОТ и ежегодно индексироваться. "Россия не должна терять способных молодых людей только потому, что их семьям не хватает денег", - добавил он. В документе отмечается, что принятие указанных мер позволит существенно повысить уровень жизни студенчества и социальную стабильность в студенческой среде, снизить риски оттока талантливой молодежи из сферы образования. Кроме того, по мнению автора инициативы, уменьшение финансовой нагрузки на семьи обучающихся повысит привлекательность высшего образования для молодежи из социально незащищенных слоев населения, сократив необходимость совмещения учебы с работой, негативно влияющего на успеваемость и здоровье студентов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , леонид слуцкий
РОССИЯ, Общество , Леонид Слуцкий
05:33 15.09.2026
 
Слуцкий предложил установить стипендию для студентов очных отделений

Слуцкий предложил установить в России стипендию для студентов очных отделений не ниже МРОТ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить в России размер стипендии для студентов очных отделений на уровне не ниже величины МРОТ, соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.
"Полагаем необходимым установить минимальный размер государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии для студентов, обучающихся по очной форме за счет бюджетных ассигнований, на уровне не ниже величины МРОТ", - сказано в документе.
Кроме того, в обращении парламентарий предлагает предусмотреть механизм ежегодной индексации стипендий в зависимости от изменения величины МРОТ.
В беседе с РИА Новости Слуцкий отметил, что особенно в тяжелом состоянии оказываются ребята, у которых нет родителей, студенты с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей, поэтому, по его мнению, государственная стипендия должна быть не ниже МРОТ и ежегодно индексироваться.
"Россия не должна терять способных молодых людей только потому, что их семьям не хватает денег", - добавил он.
В документе отмечается, что принятие указанных мер позволит существенно повысить уровень жизни студенчества и социальную стабильность в студенческой среде, снизить риски оттока талантливой молодежи из сферы образования.
Кроме того, по мнению автора инициативы, уменьшение финансовой нагрузки на семьи обучающихся повысит привлекательность высшего образования для молодежи из социально незащищенных слоев населения, сократив необходимость совмещения учебы с работой, негативно влияющего на успеваемость и здоровье студентов.
 
РОССИЯОбществоЛеонид Слуцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала