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"Софтлайн" просит уменьшить сумму иска к Роскомснаббанку

"Софтлайн" просит уменьшить сумму иска к Роскомснаббанку - 15.09.2026, ПРАЙМ

"Софтлайн" просит уменьшить сумму иска к Роскомснаббанку

Представитель ПАО "Софлайн" в арбитражном суде Москвы заявил ходатайство об уменьшении суммы иска к обанкротившемуся уфимскому Роскомснаббанку и Агентству по... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T16:03+0300

2026-09-15T16:03+0300

2026-09-15T16:03+0300

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Представитель ПАО "Софлайн" в арбитражном суде Москвы заявил ходатайство об уменьшении суммы иска к обанкротившемуся уфимскому Роскомснаббанку и Агентству по страхованию вкладов (АСВ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в исковом заявлении, поданном в июне, истец требовал от ответчиков около 5,4 миллиарда рублей. Новую сумму исковых требований юрист не назвал. Он пояснил только, что требования скорректированы с учетом экспертной оценки. Суд принял уточненный иск к рассмотрению, в слушаниях объявлен перерыв до 24 сентября. Как следует из выступлений представителей сторон, истец взыскивает убытки, причиненные ему обеспечительными мерами, принятыми в деле о банкротстве ООО "Интеграция", а конкретно в обособленном споре о привлечении контролировавших этого должника лиц к субсидиарной ответственности. В том деле арбитражный суд Москвы 24 апреля принял обеспечительные меры в виде ареста имущества, включая денежные средства на счетах, нескольких физических и юридических лиц, включая ПАО "Софтлайн" и еще ряд структур группы. Уже 30 апреля меры в отношении структур "Софтлайна" были отменены. На заседании во вторник представитель истца сказал, что заявление о принятии обеспечительных мер было подано в день сбора заявок на первичное публичное размещение (IPO) акций группы компаний "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI), дочерней структуры "Софтлайна". ГК "Фабрика ПО" 30 апреля сообщила, что решила отложить IPO вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры. Банк России в марте 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка. Кредитная организация на тот момент занимала 132-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Группа компаний Softline, основанная в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский (ПАО "Софтлайн") и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, теперь оно функционирует под брендом Noventiq.

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