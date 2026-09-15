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Sollers впервые в этом году стал лидером рынка новых пикапов в России

Sollers впервые в этом году стал лидером рынка новых пикапов в России - 15.09.2026, ПРАЙМ

Sollers впервые в этом году стал лидером рынка новых пикапов в России

Автомобили марки Sollers впервые в текущем году стали лидером рынка новых пикапов в России, за август было реализовано 339 таких машин, сообщает агентство... | 15.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-15T13:52+0300

2026-09-15T13:52+0300

2026-09-15T13:52+0300

бизнес

россия

sollers

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Автомобили марки Sollers впервые в текущем году стали лидером рынка новых пикапов в России, за август было реализовано 339 таких машин, сообщает агентство "Автостат". "Самым популярным брендом сегмента пикапов впервые в этом году стал российский Sollers, августовский объем реализации которого составил 339 экземпляров. В последний раз он первенствовал тут в декабре прошлого года, а в июле находился всего лишь на третьей строчке марочного рейтинга", - сообщает агентство. Уточняется, что следующие три позиции по итогам августа заняли китайские бренды GWM (331 машина), JAC (294) и Foton (241 автомобиль). Также по данным аналитиков агентства с начала года, за январь-август, в России было продано 13 332 новых пикапа, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. В том числе, по итогам августа было реализовано 1 897 новых пикапов, что на 13,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как отмечают в "Автостате", в модельном рейтинге новых пикапов лидер тоже поменялся. "Так, июльский победитель Foton Tunland в августе опустился на третье место, уступив верхнюю строчку пикапу GWM Poer, который был реализован в количестве 329 экземпляров. Вторую строчку занял JAC Т9 с результатом 294 единицы, а третью – Foton Tunland (240)", - заключили в агентстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, sollers